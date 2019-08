Bastia : A Bucciata Bastiaccia se pointe …

Un ou plutôt des concours de boules puisque de ce mercredi 21 août au dimanche 25 août s’enchaineront : le concours des familles en triplettes, le concours promotionnel de la pétanque (doublettes), le concours people (triplettes), le Grand Prix féminin (doublettes), le concours adolescents (triplettes) et l’International Pierrot Lamperti (triplettes). Au total pour cette 5ème édition (Marraine, la comédienne Marie-Ange Geronimi, parrain, l’artiste Marcé Lepidi), encore plus relevée que les années précédentes, plus de 2 600 joueurs et 50 000 personnes présentes sur la place durant ces 5 jours !





Parmi les 8 équipes nationales étrangères présentes (Allemagne, Monaco, Italie, Portugal, Belgique, Madagascar …), deux nouvelles cette année : la Grèce avec la triplette Giakoumis Kostas, Giakoumis Ioanis et Mavreas Christos et la Suisse (Molinas Maiky , Pittet Alwin Mathey Nicolas). L’équipe de France, bien présente sera composée de Desport Lucas, Gasparini Mathieu et Ballierre Théo. Du coté des féminines du beau monde aussi avec la doublette hongroise Gionano Monteiro/Rita Havasi, Camille Durand, championne de France et Marie-Angèle Germain championne de France.





A la demande de la mairie de Bastia, viendra aussi se greffer le « Pétanque tour ». Initié en 2011 par la FFPJP, Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, il fait étape chaque été dans 6 villes du territoire national. Pendant deux jours, mercredi 21 et jeudi 22 le Pétanque Tour accueillera dans son espace dédié, des champions du monde (Le Boursicaud, Hureau, Grazzini, Anna Maillard …) feront la promotion de la pétanque aussi bien auprès des enfants des centres aérés de la ville (le matin de 10h à 12h) que du tout public. Tout le monde pourra les défier boules en mains. Des cadeaux seront distribués à tous les participants.

Clou de cette manifestation : L’International Pierrot Lamperti. Il rassemblera 256 triplettes avec la participation des plus grands joueurs français et internationaux. Le Boursicaud, Rocher, Robineau, Puccinelli, Lacroix, Motoro, M. et T. Molinas, Cano, Hatchadourian. A leurs cotés de jeunes espoirs comme Gino Deslys, Kenzo Dubois, Mikael Bonetto ou encore Lucas Desport. Les chances de nos insulaires reposeront sur les Fieschi, Germain, Grazzini, Basil, Guidoni, Tolaini, Peraldi, Bonvarlet, Tarassenko, Sini, Dionisi, Pietri, Philipson… Nouveauté 2019 : VITO, partenaire de la manifestation, récompensera la meilleure équipe corse. A ne pas manquer aussi les commentaires irrésistibles de Jean-Luc Robert (L’Equipe TV)

Comme elle le fait depuis sa première édition, A Bucciata Bastiaccia viendra en aide à l’association La Marie Do dans sa lutte contre le cancer. Ainsi 25% du montant des inscriptions au concours promotionnel de la pétanque seront reversés à l’association, soit 5 € sur les 20 de l’inscription. 1er jet de cochonnet sur les 96 terrains de la place Saint Nicolas et 32 du Prado, mercredi 21 août à 10 heures.