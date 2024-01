Bastia : 8ème édition des « Nuits de la lecture » du 18 au 21 janvier

«Les Nuits de la lecture sont organisées par le ministère de la culture avec pour objectif la relance de la lecture et des livres sur tous les supports : livres, tablettes, jeux vidéo…» nous explique Jocelyne Casta, directrice des bibliothèques et médiathèques de la ville de Bastia. « Cette manifestation est l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans les musées, les écoles et autres lieux culturels et artistiques. Cette manifestation a même dépassé les frontières de la France puisqu’on la retrouve dans plusieurs pays d’Europe. A Bastia nous aurons deux rendez-vous, l’un à 16h à la médiathèque de l’Alb’Oru et l’autre à 18h à celle de la bibliothèque centrale en partenariat avec les services de la DRAC, le conservatoire de musique Henri Tomasi et la ludothèque».Au fil des ans ces «Nuits »* ont gagné des milliers de lecteurs et la version 2023 a répertorié 8 000 événements dans 4 000 lieux. «La thématique proposée par le Centre National du Livre en cette année 2024 est celle du corps » ajoute Jocelyne Casta. « Il s’agit bien sûr d’un gros clin d’œil aux JO qui se dérouleront en juillet et août prochains à Paris. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques ».Médiathèque Barberine Duriani (Centre Culturel L’Alb’Oru)En partenariat avec le Conservatoire de musique Henri Tomasi et la DRAC, Joëlle Dagard et la classe de théâtre du conservatoire offriront au public des lectures de textes accompagnées par la section guitare du conservatoire.Les textes lus« Le théâtre des paroles » de Valère Novarina« Le nageur » de Pierre Assouline« La géante » de Laurence Vitaine« Triste tigre » de Neige Sinno« Le grand feu » de Léonor de Récondo« Le garçon incassable » de Florence SeyvosMédiathèque du centre-villeContes en réalité virtuelle (à partir de 8 ans)Ateliers jeux de plateau en lien avec des livres avec la Ludothèque (à partir de 10 ans)Apéro- lecture avec scène ouverte. Le public pourra venir lire ses propres textes, des textes d’auteurs qu’ils aiment ou des textes proposés par la médiathèque (enfants et adultes).*A noter que des animations auront lieu aussi à Ajaccio, Petreto Bicchisano, Aleria, Propiano, Prunelli di Fiumorbu, Borgo