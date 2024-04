Bastia : 7e édition du Festival cinéma-enfants au Studio

Les films sélectionnés

Ce Festival dédié aux enfants à partir de 3 ans est organisé par l'AFCAE, l'Association française des cinémas d'art et d'essai et le magazine Télérama. ­Cette édition 2024 est l'occasion d'une nouvelle forme de programmation constituée de trois sélections distinctes.Il y a tout d'abord des films ou programmes de courts métrages autour de la thématique « Face à face », « côte à côte ». Vivre ensemble, c’est se regarder, se découvrir, parfois dans l’adversité mais aussi dans la complicité, accepter les différences et vivre plein d’aventures.Au travers du thème « Face à face, côte à côte », l’AFCAE et Télérama invitent les jeunes spectateurs à s’interroger sur leurs liens de solidarité grâce à une sélection de films pour (re)découvrir des duos improbables et explosifs sur grand écran !Il y aussi des films ou programmes de courts métrages récemment sortis en salles ainsi que des films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télérama en concertation avec l’AFCAE.Cette édition* proposera également de nombreuses animations et ateliers autour des films de la sélection : notamment un petit déjeuner pour les séances du matin, des coloriages et une distribution de livrets d'activité ...À partir de 3 ansGros-Pois et Petit-Point de Uzi Geffenblad et Lotta GeffenbladLes Films du Préau - 43min- (2011)À partir de 4 ansPerdu ? Retrouvé ! Programme de courts métragesLes Films du Préau - 41min – (2010)À partir de 5 ansArrietty et le petit monde des chapardeurs d'Hiromasa YonebayashiWild Bunch Distribution- 1h34 (2011)À partir de 7 ansLéo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci de Jim Capobianco et Pierre-Luc GranjonKMBO - 1h37 - Sortie le 31 janvier 2024À partir de 8 ansMon ami robot de Pablo BergerWild Bunch Distribution • 1h41 • Sortie le 27 décembre 2023À partir de 5 ansSuper Lion de Rasmus A. SivertsenKMBO - 1h16 • Sortie le 8 mai 2024----*Le tarif est de 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass à retrouver dans Télérama