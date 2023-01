Bastia : 5ème édition du festival Zone Libre du 31 janvier au 5 février

« Le monde change à la vitesse du son par les innombrables interactions numériques et sociales qui rythment notre quotidien et nous obligent à une prise de conscience du sonore comme un enjeu essentiel » explique Tommy Lawson, directeur général et directeur artistique du festival.



« Ces changements nous incitent à réinventer un espace commun tourné vers la diversité, la parité, l’inclusivité, la transmission et le partage. Cette cinquième édition du festival Zone Libre, avec ses artistes, compositeurs exigeants, chercheurs, et un public passionné et curieux, ouvre une nouvelle page de la création audio intermédiatique, avec des sonorités mais aussi des images nouvelles qui élaborent des combinaisons inédites ».





Ce festival se veut résolument tourné vers cet engagement, et orienté vers le futur immédiat. Aussi décline-t ’il des propositions scéniques et plastiques aux identités affirmées, sur le plan esthétique comme territorial, développe des échanges plus importants avec l’international autour des créations matiéristes, organiques, du field recording, et met en avant les scènes locales, le tout en réunissant les courants et sensibilités artistiques qui sont l’ADN du festival.

« Pour cette nouvelle édition, nous avons renforcé notre démarche prospective sur les rapports Art-Sciences en ouvrant ce nouvel axe avec l’organisation d’un Forum où échangeront créateurs et chercheurs » poursuit T. Lawson. « Il s’agit ici d’interroger la relation au patrimoine comme un espace critique d’invention avec les pratiques hypermédiatiques et sonores, et celles de la recherche transdisciplinaire dans le champ des sciences humaines, sciences de l’information et de la communication ainsi que la création artistique. Rassembler autour du son aussi réel que symbolique un espace de rencontres et de débats, de décloisonnement, de dépolarisation et d’inclusion, c’est le pari de Zone Libre qui impulse une nouvelle fois des rencontres entre notre ville, des artistes de renommées insulaires, internationales et un large public. Un festival aux vibrations uniques en accès libre, car nous souhaitons plus que jamais offrir à toutes et tous la possibilité de goûter à ces découvertes».





Ce festival se déroulera dans pas moins de 8 lieux de Bastia : Centre culturel Alb’Oru, Centre Culturel Una Volta, Arsenale, Musée, Casa di e Scenze, Maison deds quartiers sud, Hôtel Central, Le Minotaure.





Voir programme ci-après