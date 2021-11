Bastia : 33èmes Journées du cinéma espagnol et latino américain au Studio Cinéma

Ce festival propose des films espagnols et sud-américains avec des avant-premières, des rétrospectives et des débats. Il s’adresse à un large public mettant en avant l'art cinématographique ibérique mais aussi divers aspects de la culture espagnole.Au programme de cette édition 2021, 9 films dont un en avant première Madres Paralelas de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón.Les autres films (voir ci joint la grille):, comédie dramatique espagnole de Cesc Gay avec Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta ;, film cubain de Laura Cazador et Fernado Pérez avec Antonio Buil, Mario Guerra, drame espagnol de Carlos Saura avec Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan Antonio Jim.(Ciné débat), drame historique de Pablo Agüero avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego., drame espagnol de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, comédie argento-espagnol de Juan José Campanella, avec Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez., drame espagnol de Jonás Trueba avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, (Sélection Officielle de Cannes 2020) drame colombien de Fernando Trueba avec Javier Cámara, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego.Téléphone : 04 95 31 12 94