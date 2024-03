Bastia : 2B natation cherche des lignes d'entraînement

2B Natation a été porté sur les fonts baptismaux le 18 février 2024. Le club de est présidé par Louis Ramelli et entraîné bénévolement par Sandy Mauresa qui a 15 ans d’expérience dont 12 ans consacrés du club de natation de Bron à Lyon, sans interruption.

Mais cette arrivée dans le monde sportif bastiais ne s'est pas faite sans douleur



"Nous avons d'abord rencontré de très grandes difficultés lors de l'enregistrement de ce nouveau club auprès de la préfecture" explique la secrétaire du club Elsa Caratini-Ramelli

"Et actuellement, nos nageurs (groupe compétition niveau régional, interrégional et national) sont contraints de nager avec le public, faute de créneaux dédiés à l'entraînement, ce qui freine aussi l’arrivée de nouveaux licenciés"

"La CAB et la Mairie ont été saisies, mais toujours point de retour et si à ce jour, nous avons bien été reçus par le maire Piere Savelli, nous ne savons toujours pas de quoi nos lendemains seront faits."

.

Ce n'est pas, on le concédera, la meilleure façon de préparer les nombreux rendez-vous qui attendent les nageurs de 1B Natation.

Et ils sont légion.

Ils passent par Chalonsur-Saône, Saint-Raphaël, Bastia, Calvi, Cannes, Aix-en-Provence, Chalonsur-Saône, Ajaccio, etc.

Avec, sans doute à la clef, quelques belles perfs pour les nageurs du club qui ne manquent pas de qualités.

Les résultats obtenus le 17 mars à Calvi sont là pour prouver la valeur des nageurs de 2B Natation.

"Malgré les difficultés rencontrées depuis 6 semaines, nos jeunes nageurs ont performé. Notamment Pauline Lacroix 2010 (4e des récents championnats de France Benjamins) a battu le record de Corse du 200 mètres dos détenu par Julia Orsini qui datait de 1994. Ont été aussi récompensés pour la saison 2023 Éléonore Ramelli-Caratini, 1ere avenirs, Serena Menicucci 2e avenirs, Pauline Lacroix, 1ere benjamine et Lucas Lucchini 1er benjamin.

Ils ont tous amélioré leurs chronos et les plus jeunes se sont déjà qualifiés pour le meeting de Cannes qui aura lieu en bassin de 50 mètres en mai et la web confrontation d’Aix-en-Provence fin juin" rappelle la secrétaire du club.



Mais, nous l'avons vu, il y aura encore beaucoup d'autres rendez-vous à honorer avec la volonté "de représenter de la meilleure façon qui soit Bastia et son agglomération et plus largement la Corse sur le continent."

La tâche ne sera pas facile, reconnaît Elsa Ramelli-Caratini. "Ne pas avoir de lignes réservées à l’entraînement représente un handicap certain pour les nageurs du 2B Natation".