Bastia : 24 000 € pour la lutte contre le cancer du sein

La rédaction le Vendredi 20 Janvier 2023 à 14:56

19 janvier la municipalité de Bastia a accueilli La Marie-Do et Ligue contre le Cancer Haute-Corse 2B, deux associations qui œuvrent pour la lutte contre le cancer du sein, pour la remise des dons collectés dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Cette année, la collecte de fonds a été particulièrement importante, avec plus de 24 000 € récoltés à l'occasion des événements organisés tout au long du mois. Pour l'occasion, la municipalité a tenu à saluer le travail des associations et à remercier chaleureusement les citoyens pour leur générosité.