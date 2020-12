Bastia : 2021, l’Odyssée dans l’espace du Jakez Orkeztra…

Célia Picciocchi, le projet se finalise enfin ?

- On avance bien en effet dans ce projet initié voilà deux ans. Un projet de space opéra qui ne sera en rien comparable avec ce que nous produisons en concert. Une histoire un peu sur le modèle de Bowie ou de 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Il s’agit d’une pièce située dans un univers futuriste, post apocalyptique ou apocalyptique tout court, qui va enchainer les chansons, les morceaux instrumentaux de styles très différents. Ce projet a beaucoup intéressé Yann Le Borgne, dessinateur et graphiste et il en a fait une BD. Cela nous a amené à construire ce spectacle musical avec les personnages de cette BD qui seront sérigraphiés sur scène. La première doit avoir lieu le 27 mars 2021 au théâtre de Bastia en clôture du festival de la BD.





- Vous parliez de styles de musique très différents …

- Oui car se mêleront chansons, musique classique, musique contemporaine, punk, funk et aussi des choses très acoustiques.





- En cette période de Covid, de confinement, comment avez-vous pu travailler ?

- Nous n’avons pas vécu le 2ème confinement comme le premier. Pour les artistes ce qui a changé dans ce 2ème confinement c’est qu’ils ont pu continuer leur travail de création, répéter, enregistrer, les concerts, eux, étant toujours interdits. Lors du 1er confinement avec le Jakez nous avons fait comme beaucoup d’artistes, de petits concerts sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui on peut presque travailler normalement. Toutefois nous n’avons pas pu nous rendre en Suisse où on devait répéter avec un des partenaires du projet, Christian Humbert-Droz, un sérigraphe mais aussi musicien qui joue du cor des Alpes. Covid oblige nous n’avons pu partir en Suisse et comme nous devions faire avancer le projet, nous avons trouvé asile à la Fabrique de théâtre à Bastia. Elle nous a accepté par solidarité artistique mais aussi par amitié, alors que de son coté toutes ses activités sont au ralenti.





- Combien serez-vous sur scène ?

- Il y aura Jacky Le Menn au chant, à la guitare et aux compositions, Paul-Antoine de Rocca Serra au violoncelle, Laurent Gueirard aux percussions et aux sons électroniques, moi-même au violon et les deux plasticiens Yann Le Borgne au chant et à la guitare et Christian Humbert-Droz au cor des Alpes.





- Outre le théâtre de Bastia en mars 2021, d’autres scènes en prévision ?

- C’est un spectacle qui peut se jouer partout. Pour celui de Bastia, il sera donné en grande dimension mais on a aussi prévu de l’adapter en fonction du lieu. On pourra donc éventuellement se retrouver dans un petit salon avec un écran et des projections. On a étudié quelque chose de très modulable pour ne pas être prisonniers d’une grande salle de spectacle. Je dois souligner qu’on a reçu le soutien de nombreuses associations comme Anima, l’Aghja, le Rezo, le centre culturel de Cargèse, le théâtre de Bastia, théâtre Alibi, Bd Bastia notamment et une aide de la CdC. On a beaucoup de partenariats qui nous poussent en avant. C’est grâce à eux et pour eux qu’on veut rendre ce projet accessible en tout lieu et devant tout public.