Bastia : à l’heure de sa rentrée hivernale, l’IRA face au défi de l’attractivité

Depuis sa réforme, datant de 2019, l’Institut régional d’administration de Bastia (IRA) accueille deux promotions par an : l’une en hiver, de septembre à février, et l’autre en été, de mars à août. Ce mercredi 1er mars, les étudiants de la 46e promotion ont ainsi pu faire leur rentrée au sein de l’établissement du quai des Martyrs, où ils suivront une formation de six mois, avant d’être disséminés en stage pour terminer leur cursus. Au total, ils sont 89 à avoir poussé les portes de l’institut ce mercredi, et se répartissent selon des statistiques semblables aux années précédentes. « On a toujours deux-tiers de femmes en moyenne parmi nos élèves. Et c’est le cas pour cette promotion qui en comprend 66 % », détaille Gérard Clerissi, directeur de l’IRA. « En revanche, on a peu plus de Corses que d’habitude, puisque nous en avons six dans l’actuelle promotion, alors que ça tourne habituellement autour de trois ou quatre. »



Ces chiffres, plutôt positifs, s’inscrivent tout de même dans un contexte de réduction de l’attractivité des écoles du service public. « Les IRA (il en existe quatre autres en France, NDLR) sont confrontées à une baisse régulière du nombre d’inscrits aux concours », note Gérard Clerissi, tout en reconnaissant que Bastia ne déroge pas à la règle. « Cela représente à peu près 5 à 10 % de baisse à l’inscription d’une promotion sur l’autre. » Un constat qui se retrouve surtout en interne, parmi les fonctionnaires de catégorie B ou C souhaitant passer cadre. « On a quand même un taux de sélection qui reste très correct ! On ne recrute pas pour remplir des places, on a des gens de bon niveau qui viennent à l’IRA ! »