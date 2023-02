Bastia : Un premier forum des métiers du droit pour mieux connaître le monde de la justice

« On a pu constater qu’à l’université de droit de Corte, la majorité des étudiants veulent être avocats. Alors c’est formidable d’être avocat, ce n’est pas le sujet, mais souvent, c’est parce qu’ils ne connaissent pas autre chose. Donc là, on leur ouvre le champ des possibles », expose Hélène Davo. Le doyen de l’université, Claude Saint-Didier, abonde dans son sens. « Lorsque les étudiants se dirigent vers les métiers de la justice, il y a, qu’on le veuille ou non, la figure tutélaire de l’avocat et du magistrat. Ils ont un peu de difficulté à aller au-delà de ça. Et même lorsqu’ils sont orientés vers ces professions, ils doivent savoir très concrètement ce que fait un avocat, ce que fait un magistrat... »



Tous les acteurs présents vendredi au palais de justice de Bastia se sont donc satisfaitS du projet initié par la cour d’appel. L’espoir de Claude Saint-Didier d’« inscrire le forum dans la durée » rejoint justement la volonté d’Hélène Davo, qui souhaite annualiser ce rendez-vous, et faire tomber les barrières qui freinent la découverte du monde professionnel par les étudiants. « La distance avec Corte n’aide pas, mais il ne faut pas s’y arrêter », encourage la présidente de la cour d’appel. « Le dialogue entre le monde académique et les praticiens est fondamental. Et ici, en Corse, il y a une marge de progression. »