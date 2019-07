Bassano-Romano et Bastia : l'Histoire en héritage

La jeune et dynamique équipe municipale de Bassano-Romano rassemblé autour de son sindaco Emanuele Maggi, qui semble à peine sorti de l'adolescence, s'est sont multipliée ce vendredi pour réserver le meilleur accueil à une forte délégation de l'association du comité des fêtes et de l'animation du patrimoine de Bastia qui, emmenée par son président Jean-Baptiste Raffalli, et Philippe Peretti adjoint au maire de Bastia, adjoint. délégué à la mise en valeur du patrimoine et du mécénat, avait rallié le Latium pour, à son tour, concrétiser à la faveur de la signature d'une charte, le jumelage intervenu quelques jours auparavant à Bastia.







Allocutions de Emanuele Maggi, de de Yuri Gori, son plus proche collaborateur, de Batti Raffalli, de Philippe Peretti, signatures de la charte, visite du Palais Giustiniani, séjour à l'imposant monastère San Vincenzo, où l'on peut admirer le Christ de Michel-Ange (avec la vena nera sur le visage), concert au palazzo Giustiniani ont rythmé cette cérémonie certes toute simple, mais qui ne s'est pas moins déroulée dans une ambiance de chaude cordialité dans une ville qui compte environ 5 000 âmes.





Mais par delà ce second acte du rapprochement entre les deux associations, ce dont on se félicite plus particulièrement de de part et d'autre, c'est de cette amorce d'un véritable tourisme culturel entre l'Italie et la Corse, le Latium et dans le capitale du Nord de l'île que l'on veut , unanimement, multiplier et dont Philippe Peretti et Batti Raffalli ont saisi toutes les belles opportunités pour la ville à la notoriété de laquelle ils se consacrent, de bien belle façon, chacun à leur niveau.



Les images de ce rapprochement entre ces deux associations qui ont reçu l'histoire en héritage !