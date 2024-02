Basket-ball : La pépinière des U17 corses de la CTC

La coopération territoriale de clubs est un accord par lequel des clubs affiliés à la FFBB s’engagent à collaborer pour favoriser le développement du basketball, conformément à la politique de la Fédération française de basketball qui prône la collaboration, sur un territoire cohérent, entre clubs au service d’un projet de développement.

Deux clubs insulaires ont emboité le pas à cette initiative : L’Etoile Filante Olympique Bastiaise et le Furiani Basket Club. Ainsi est née une équipe CTC en U17.

« L’idée est de constituer une réserve de jeunes joueurs pour une équipe de Corse qui évoluerait en National » explique Patrick Airola, entraîneur de cette formation des 17 ans. « L'objectif de l’EFOB est de faire monter son équipe régionale vers la division III d’ici deux ans. Nos jeunes constitueraient ainsi une bonne réserve pour cette formation. »





3 matchs, 3 victoires

Engagée pour la deuxième année consécutive dans le championnat régional N3 qui rassemble une demi-douzaine d’équipes de PACA, l’Entente EFOB/Furiani a débuté sur les chapeaux de roues avec 3 victoires consécutives contre Châteauneuf (47-61), Brignoles (68-32) et USPEG Marseille (67-47). « Pour participer à ce championnat, il y a eu un tour préliminaire au cours duquel nous avons éliminé une équipe d’Ajaccio. En même temps, le championnat de Provence-Alpes-Côte d’Azur est lancé. »

Cette saison a donc bien débuté pour cette pépinière composée des meilleurs espoirs des deux clubs majeurs de la Haute-Corse. « L’année dernière, nous avions échoué aux quarts de finale de ce championnat de N3, sur le terrain de Lorgues. Cette fois, on veut aller plus loin. D’abord avoir un bon classement, ce qui nous permettrait de disputer un quart de finale à domicile. L’objectif premier étant d’aguerrir nos joueurs en les faisant rencontrer des équipes du continent. Ça permet aussi d’avoir de 2 à 3 entraînements par semaine d’une meilleure intensité, d’où une progression des jeunes. Cette CTC se veut ouverte à tous et l’on pourrait l’ouvrir au grand Bastia. À plus ou moins long terme, cette équipe U17 peut servir de vivier à une équipe corse de N3. Aujourd’hui, il manque une locomotive en Corse, un club engagé en National 3 qui os jeunes ». Autre point positif, cette sélection U17 permet un rapprochement avec les clubs, une osmose entre les parents.

Parallèlement cette entente EFOB/Furiani est engagée en championnat de Corse.

Là aussi, le parcours est impeccable : 9 matchs, autant de victoires.

Les prochains rendez-vous de nos U17 CTC : le 30 mars à Saint Laurent du Var, 1er ex-aequo, le 6 avril contre Châteauneuf, le 14 avril contre Brignoles et le 21 contre l’USPEG Marseille.