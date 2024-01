Basket-Ball - L'EFO Bastia en 8es de finale de la coupe de France

Aubagne Garlaban Basket – EFO Bastia 50-70 (10-27 ; 15-10 ; 18-12 ; 7-21)



AGB : Y. Khamri 9, A. Cauquil 13, A. Data 3, E. Giordano, S. Adouat 12, J. El Kettani 7, M. Mayebola 6, N, Ferrigno.

Coach : Maxime Matesi



EFOB : R. Oyaggu 2, R. Toublanc 17, O. Monciovi, P. Seka, M. Faesch 18, Y. Elouar, E. Bouard, Q. Mallarino 4, J-C Dominici 6, Q. Pastor, I. El Karch, F. Pastor 23.

Coach : J-Philippe Le Fur, assistant Benjamin Faesch



Tombeurs de l'AC Ajaccio (NM3) au tour précédent, les bastiais se présentaient sur le terrain d'Aubagne Garlaban Basket, leader du championnat prénational en PACA.

Dès le début de match, après un court round d'observation, bien emmenée par Toublanc et Pastor, l’Étoile prenait les devants grâce à une forte pression défensive et une grosse adresse à longue distance (6 paniers primés au 1er quart-temps). Les Bastiais concluaient ce premier acte avec une belle avance (10-27). Ils maintenaient la pression dès l'entame du deuxième quart passant un 7-0 (10-34, 12'). Mais Aubagne ne pouvait rester sans réaction devant son public. Profitant d'un relâchement défensif et de quelques pertes de balles, les locaux revenaient progressivement dans le match (22-34, 16'). La première mi-temps s'achevait sur un score toujours favorable aux bastiais (25-37).





Au retour des vestiaires, Aubagne continuait sur sa lancée et Cauquil réglait la mire à trois points, secondé par Adouat. Les joueurs de l’Étoile laissaient passer l'orage mais l'avance avait fondu (43-49, 30'). Le quatrième quart-temps commençait et on pouvait s'attendre à une fin de match serrée. Il n'en fut rien. La défense bastiaise allait reprendre le dessus avec un Mallarino très actif et dominateur au rebond.

De l'autre côté du terrain, Dominici gérait les attaques tandis que Faesch et Pastor sanctionnaient Aubagne avec une agressivité et une adresse retrouvées. Le quatrième quart-temps était à sens unique et l’Étoile se qualifiait brillamment pour les 8èmes de finale (50-70, 40').

Les joueurs du coach Le Fur et du Président Faesch pouvaient célébrer. L'aventure se poursuit !