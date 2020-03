Base de trail de l'Ospedale : "Est- ce un besoin impératif pour les sportifs insulaires qu’un tel projet se réalise?"

Lors des assises de la montagne Corse nous avons été surpris d’apprendre de la part de l’association Cartalavunesa, la volonté de l’équipementier français ROSSIGNOL de créer en partenariat une station de TRAIL dans le massif de l’Ospédale, les informations que nous avions en amont étaient loin de la réalité du projet, en lieu et place d’amateurs de courses en montagne représentés par « les Coureurs des Crêtes » nous nous trouvons face à un projet purement mercantile avec captation d’un bien commun qui est la montagne Corse pour des intérêts privés nationaux, soutenus par des particuliers locaux. Le plus surprenant a été la méconnaissance de ce dossier de la part de l’exécutif de la Collectivité de Corse, malgré la présence d’un de ses représentants lors de la réunion de présentation dudit projet le 28 novembre dernier à l’Ospédale, le président Gilles SIMEONI a donc pris acte de cette information.Ce projet global comprend six parcours dans les alentours immédiats du barrage de l'Ospédale, avec un départ de l'Xtrem Sud Parc Aventure, partenaire privilégié, mais aussi deux ateliers. Des parcours sont à l'étude, à plus long terme, pour faire évoluer les montagnards du côté de Bacinu et de Luviu, après accord des communes concernées. Il est prévu l’organisation de courses et de compétitions et la réalisation d’une base TRAIL. Comme toujours est mis en avant le développement économique et les retombées financières sur la micro région, à partir de là tout est autorisé. Notre association a aussi quelques inquiétudes et des questions comme la population des hameaux du massif de l’Ospédale, concernant ce projet.La zone définie pour la réalisation des parcours est devenue une zone refuge pour les mouflons qui n’hésitent plus à s’installer entre le massif de l’Ospédale et le massif di Cagna. Est-ce que les abris anthropiques des chiroptères seront touchés. Comment peut-on disposer de la forêt domaniale sans que l’autorité propriétaire n’en soit informée ? Quelles sont les recommandations de l’ONF gestionnaire de la foret ? A quoi sert le classement d’un site en Natura 2000 ou en ZNIEF de type 1, si aucune étude d’impact n’est réalisée en amont pour savoir si l’action de l’homme est compatible avec la préservation du site. Comment gérer le flux à venir, quand on sait que la commune de Porto Vecchio n’arrive pas à contrôler le stationnement des camping-cars dans la foret de l’Ospédale en période estivale. Quel est le rôle du groupe Rossignol dans ce projet ?Lors des dernières assises de la montagne à Quenza, il a été entamé une réflexion pour l’instauration de quotas pour éviter la surfréquentation de la montagne, ne serait-il pas intelligent de réfléchir sur les dangers et les atteintes à l’environnement d’un tel projet, avant toute réalisation et que des études soit réalisées afin de définir ce qui est possible de réaliser et ce qu’il ne l’est pas et le dimensionnement.Est- ce un besoin impératif pour les sportifs insulaires qu’un tel projet se réalise? Ou est-ce un moyen pour certains de faire de l’argent sur fond de carte postale, en profitant d’un engouement d’une partie de la population pour cette nouvelle discipline sportive.