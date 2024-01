Barbaggio : le feu est toujours actif, 230 hectares ont brûlé

Actuellement, 32 engins de lutte contre les incendies et près de 130 personnels, dont 18 du SIS 2A et 40 de l’UIISC5 de Corte, sont engagés sur le terrain. Deux groupes d'intervention Feux de Forêt sont en cours de constitution, ainsi que des moyens du SIS 2A et de la BA 126. Un hélicoptère bombardier d'eau (HBE) est en action, et deux canadairs sont en cours de déploiement pour renforcer les opérations aériennes.

Des sautes de feu ont été observées près de la déchetterie, sans menace immédiate pour les habitations. Cependant, en raison des conditions météorologiques défavorables et du vent soutenu, le Préfet de la Haute-Corse a activé le Centre Opérationnel Départemental à 10 heures pour coordonner de secours.



Des rafales a 100 km/h

Malgré les efforts, près de 230 hectares ont été détruits. Actuellement, aucune habitation n'est en danger, et aucun blessé n'a été signalé. Le feu est sous contrôle le long de la RD81, et le risque de franchissement de cette route est écarté. Les rafales de vent persistent à plus de 100 km/h, mais une diminution progressive est prévue au cours de la journée avec une remontée des taux d'humidité. Les précipitations ne sont pas attendues avant la nuit de vendredi.

En raison de la situation, la RD38 (Teghime Oletta) est fermée à l'intersection avec les RD238 (Poggio d' Oletta St Florent), et la RD81 est fermée au niveau des intersections avec la RD38 (col de Teghime) et RD264 (déchetterie). Il est vivement recommandé d'éviter la zone pour faciliter l'accès aux secours. La population est appelée à rester vigilante, à respecter les consignes de sécurité, et à ne pas encombrer les numéros d'urgence.