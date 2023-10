Banquettes de posidonie sur les plages corses : toujours en quête de la moins mauvaise des solutions

Concilier la préservation du littoral et les intérêts touristiques et économiques de la Corse est un équilibre précaire, pour lequel la posidonie s'érige en symbole. L'herbier emblématique de la mer Méditerranée est indispensable à notre écosystème : durant sa phase de vie sous-marine, il produit de l'oxygène, fait office de nurserie pour de nombreux poissons et mollusques, contribue à améliorer la clarté de l'eau et freine l'érosion.



En septembre et octobre, la posidonie perd ses feuilles de manière plus intense que le reste de l'année. Une fois mortes, celles-ci viennent s'échouer sur les plages, formant des banquettes peu esthétiques, qui viennent ternir la carte postale idyllique des plages corses de sable fin.



S'il est interdit de déplacer les posidonies en théorie, sur le papier, un arrêté préfectoral est pris chaque année à titre dérogatoire pour permettre aux communes concernées de faire place nette avant le début de la saison estivale. Les banquettes de posidonie sont alors déplacées sur les parties hautes des plages, ce qui peut avoir une incidence sur l'écosystème dunaire qu'elles viennent recouvrir.



150 prélèvements



Conscient de la nécessité de limiter l'incidence de ces déplacements sur l'équilibre sédimentaire de notre littoral, l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) veut améliorer la connaissance scientifique de la posidonie, en sollicitant une étude à la station de recherches sous-marines et océanographiques (Stareso) de Calvi. C'est dans cette optique que des prélèvements d'échantillons de l'herbier échoué vont être réalisés sur cinq plages corses : Galeria, Calvi, Sagone, Vignale et Pinarellu. Ces plages ont été sélectionnées, car elles se caractérisent à la fois par une présence régulière de banquettes de posidonie et par une fréquentation touristique estivale importante.



"L’OEC souhaite avoir une série d’éléments de connaissance sur ces cinq plages permettant, en concertation avec les pouvoirs locaux, la proposition d’orientations générales ainsi que la formulation de recommandations techniques spécifiques à chaque site concernant les critères d’évaluation des quantités de banquettes à déplacer, les méthodes de récolte et de déplacement, ainsi que le choix des sites de stockage les plus adaptés au système de plage", expose la station Stareso dans son courrier adressé au préfet de Corse, en vue d'obtenir une autorisation pour ces prélèvements.



L’objectif, à long terme, est d’établir un rapport de collaboration avec les communes concernées et de les accompagner vers une gestion correcte de ces formations naturelles, en formulant des orientations et des solutions concrètes de gestion adaptées aux spécificités de chaque site.



Au total, 150 échantillons de posidonie seront prélevés sur les cinq plages. Ils seront analysés en laboratoire à Calvi. Les résultats de ces analyses seront ensuite consignés dans un rapport qui sera remis aux autorités, le 15 novembre au plus tard.