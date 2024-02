Banderoles sur la maison de Dupond-Moretti à Centuri : Core in Fronte dénonce les "mécanismes répressifs" de l'État en Corse

Une quarantaine de militants du parti indépendantiste Core in Fronte ont accroché des banderoles aux fenêtres de la résidence secondaire du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, à Centuri, ce samedi 3 février. "Notre présence ici est symbolique et politique. Elle vise à dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. Ceux-ci sont multiples et continus. En début de semaine, deux militants nationalistes ont été arrêtés et déportés à Paris. Nous leur apportons notre soutien, ainsi qu’à leurs familles." ont déclaré les membres du parti présents sur les lieux, utilisant cette action pour condamner les "lourdes condamnations" qui touchent la jeunesse insulaire depuis près d’un an. "Depuis environ un an, la jeunesse corse fait face à des sanctions financières substantielles, s'élevant à plusieurs milliers d'euros. Ces peines doivent être replacées dans le contexte de l'insurrection populaire consécutive à l'assassinat politique du patriote Yvan Colonna à la prison coloniale d'Arles. Ces lourdes condamnations contre la jeunesse marquent un véritable racket d'État."



"Entraver le militantisme"

Core In Fronte a vivement dénoncé "la stratégie de l'État français" qui condamne financièrement à de lourdes amendes des militants nationalistes. "Il s'agit d'une volonté d'entraver le militantisme. La répression financière à travers les amendes et le FIJAIT vise à pacifier et à entraver le militantisme", ont-ils souligné. Ce fichier des auteurs d'infractions terroristes "fait le lit d'une dangereuse et infamante politique de criminalisation et d’amalgame qui vise à assimiler la résistance corse avec le terrorisme islamique qui vise à assimiler la résistance corse avec le terrorisme islamique", regrette le parti qui affirme que "la répression ne sera jamais une solution politique à la ​question nationale corse."