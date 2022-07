Balbuzards à la réserve de Scandula : U Levante accuse, les bateliers ripostent

Selon l’association et les constatations des huissiers, les nuisances sonores provenant des bateaux touristiques et de la plaisance viendraient perturber l’oiseau en nidification. Dans son rapport, l’huissier note ainsi : « Quelques minutes après notre arrivée, je distingue une embarcation immatriculée qui s’approche du nid et s’arrête à seulement quelques dizaines de mètres pour l’observer. J e note entendr e les cris de l’oiseau à l’approche du bateau. M. Orabi ( Ndlr ; Pascal Orabi , l’ornithologue qui accompagne l’huissier sur l’embarcation) m ’indique qu’il s’agi t d’un cri d’alarme. »



Alors que le mâle et la femelle quittent le nid, les oisillons qui ne sont plus protégés, seraient vulnérables à la chaleur et ne seraient plus alimentés ce qui mènerait à leur décès. Pour éviter que cela n’arrive, l’association a demandé à la préfecture maritime d’établir un arrêté préfectoral pour instaurer des zones de quiétudes près des nids lors de leur reproduction : de mars à août.



Ce vendredi 1er juillet, un arrêté préfectoral pris par le préfet maritime de la Méditerranée est tombé. Celui-ci réglemente la navigation et le mouillage aux abords des nids de balbuzard pêcheur jusqu'au 31 août 2022 dans la Réserve naturelle de Scandola. Les navires ne peuvent s’approcher à moins de 250 mètres d’un nid de Balbuzard pêcheur. Mais pour l’association U Levante, ce n’est pas assez. « Il aurait dû être pris avant, parce que nous avons bien vu dans le rapport, que l’hécatombe avait l ieu bien avan t », regrette la militante.