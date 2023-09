Balagne : un nouveau forum des associations réussi à Calvi

Les visiteurs étaient nombreux ce samedi après midi au complexe sportif de Calvi pour découvrir les nombreuses associations sportives, culturelles, de loisir et sociales de Balagne.Au sein du complexe sportif, ce sont 18 associations sportives qui proposent leurs disciplines comme la danse, les sports de combat, la gymnastique, ou encore le badminton et le volley, l’escalade. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.



" 18 associations qui exercent au sein du complexe sportif. Mais aujourd’hui 65 autres associations, sportives, culturelles, de loisirs et sociales, ont été invitées. Rugby, Jetski, chorale, boxe, golf, yoga. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges, les hommes et les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes. Ceux qui sont en bonne forme, ou ceux qui veulent se remettre en forme" indique David Jeanpetit, directeur du complexe sportif.









Au sein du complexe, des disciplines variées. Dans le dojo, d’une surface de 180 m2, le Judo, Kodokan, Corse, Jiu itsu Brésilien, Tarra mare,Taekwondo: Dragons bleus. Pour le judo: "Cette association a pour but le développement de la pratique du Judo. Les enfants sont initiés à cette pratique dans le respect du code d'honneur des guerriers japonais : le Bushido appelé également code moral", explique François Tordelli, enseignant ceinture noire 4 diplômée d'état. Des cours dispensés au dojo du complexe, les lundis, jeudi et samedi matin.

La danse : la structure comporte deux salles de danse de 170 m2. Avec les écoles de danse Attitude, lle & L, Variation, Yoga Asana bien être.

La boxe : D'une surface de 180 m2 avec ring escamotable et 4 sacs de frappes.

" Conçu dans un esprit loft avec un traitement acoustique pour apporter un confort a nos pratiquants. Avec les clubs le ring Calvais et le M'fight boxing. Pour les adultes le lundi, mercredi et vendredi en boxe anglaise et le mardi et jeudi en pieds-poings de 18 à 20 heures.

Pour les enfants, le mercredi de 10 à 11 heures pour les enfants de 6 ans à 11 ans " précise Mourad Oumenana, entraîneur du M’fight Boxing.

Pour l’escalade, il y a un mur de 9 mètres de hauteur sur 24 m de long, à pratiquer avec l'association Vertical Balagne.

La Gymnastique se pratique dans le Gymnase d’une surface de 550 m2, entièrement équipée avec l’association Gymnique de Balagne. " Nous sommes présents au complexe sportif de Calvi et au gymnase municipal de Lisula. On propose des cours de gym dès le 4 pattes avec la baby gym, la gymnastique de loisir et de compétition. Le parcours de franchissement d’obstacles et d’acrobaties pour les garçons et les filles. La gym plus pour les adultes qui veulent faire de renforcement musculaire. Lomba plus et ordo plus pour les personnes ALD" expliquent Isabelle Gatti et Muriel Negretti.



Toutes les associations balanines, sportives, culturelles et solidaires étaient également invitées à participer au forum pour présenter aux visiteurs les différentes disciplines.

U Timpanu, avec Franck Agostini, les Sœurs de combat, la ligue contre le cancer, le golf du Reginu, le Balagne Boxing Club, le garage solidaire, ensemble en forme….

Côté complexe sportif, toujours quelques disciplines dispensées par l’équipe de la structure, la piscine avec ses 2 bassins ( réouverture du petit très bientôt ) et le squash.



Rentrée scolaire oblige, petits comme grands reprennent ainsi le chemin de leurs activités respectives.