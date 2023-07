Balagne : première alerte au feu pour les réserves communales de Haute-Corse

Même si les risques étaient relativement moins marqués ailleurs, les réservistes de Barbaghju, Siscu et Ascu avaient, eux aussi, déployé des moyens de surveillance et de dissuasion afin de prévenir tout départ de feu ou conduite malveillante. Avec les fortes chaleurs régnant sur l’île et le niveau de sécheresse très avancé du couvert végétal, tout incident peut rapidement prendre des proportions inquiétantes. Et ça, les réserves communales le savent pertinemment, d’où leur présence aux heures les plus chaudes dans les secteurs les plus sensibles au feu.



En marge de l’action de surveillance proprement dite, les deux unités de Balagne ont, conformément à leurs missions, opéré une action de sensibilisation des estivants rencontrés aux bords des routes et chemins de randonnée. Ainsi des dépliants comportant les principales informations de sécurité et comportements à respecter en forêt ont été distribués. Ces documents leur avaient été remis gracieusement par l’association agréée de sécurité civile « BSPM » dont une patrouille assurait également une mission de coordination sur le secteur Balagne.



Même si la montée en puissance estivale est toujours un moment délicat pour ces moyens reposant avant tout sur le bénévolat, les réservistes qui s’y investissent n’entendent pas « lâcher le terrain », car tous et toutes, demeurent très attachés à la défense de leur patrimoine. Et c’est cet attachement viscéral qui constitue le moteur de leur volonté et la qualité de l’engagement citoyen qu’il sous-tend. Ce bel exemple de civisme se retrouve dans les vingt et une réserves que compte le département de Haute-Corse.



Ces outils de prévention dont l’intérêt paraît de plus en plus évident dans le contexte d’évolution des risques liés au changement climatique, savent pouvoir compter sur le soutien constant et appuyé du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) qui tout en restant à leur écoute, apporte une contribution non négligeable à la formation de ses membres, tant au niveau du secourisme, qu’à celui de l’initiation à la prévention des incendies de forêt. À l’image des dernières sessions de formation aux premiers secours civiques (PSC1) qui ont intéressé la toute nouvelle réserve intercommunale d’Oletta-Poghju d’Oletta.



De nouvelles alertes sont déjà envisagées et assurément, la bataille qui s’annonce ne pourra être gagnée qu’en combinant l’action de l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs dont les missions complémentaires constituent aujourd’hui en Haute-Corse, un modèle de coopération intelligente et efficiente. Modèle auquel viennent se greffer ces citoyens méritants engagés dans les réserves communales de sécurité civile. On ne peut que les encourager et les féliciter pour l’exemple vertueux qu’ils montrent à toutes les composantes de notre communauté.