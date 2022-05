Balagne : les réserves communales de Sécurité civile se préparent à la campagne des feux de forêts

Ce samedi 14 mai, 18 bénévoles de la réserve communale de sécurité civile, ( RCSC) de Lumiu et Curbara ont participé aux exercices de cohésion de participation à la campagne feux de forêts pour la saison 2022.

" Comme tous les ans à la même époque, nous réalisons un exercice de cohésion destiné à préparer les réserves communales de sécurité civile de Balagne, à la prochaine saison des feux de forêt"explique Jean-Pierre Mazzi, responsable de la communication du Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse et référent RCSC ( Réserve Communale Sécurité Civile).

Une formation destinée essentiellement aux personnels bénévoles des Réserves Communales de Sécurité Civile de Balagne qui ont à assurer, dans leurs prérogatives des missions de surveillance, de dissuasion ainsi que l'assistance aux populations en situation de crise.





Sous la direction du lieutenant Barthélemy Colombani, chef adjoint du CIS Calvi de l'adjudant Gabriel Cruciani, moniteur de secourisme du Cis Calvi, du capitaine Pascal Colombani, officier groupement sud ouest et du lieutenant Barthélémy Guerrini, adjoint au chef de centre de Calvi.

" Elle est axée autour de 2 ateliers, animés par des formateurs et cadres du SIS 2B. Ce matin, nous avons commencé par 2 ateliers. Celui de la sensibilisation au secourisme, avec l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique, et d'une partie théorique de formation de prévention des incendies de forêts. Puis, d'une série d'exercices qui se sont déroulés à proximité des locaux techniques de la commune de Lumiu" continue Jean-Pierre Mazzi.

Pour la partie prévention des feux de forêts, l’action s'est déroulée en deux temps. Une partie théorique basée sur une version adaptée de la qualification feux de forêts niveau 1 (FDF1) du cursus de formation des équipiers sapeurs-pompiers. " Au programme , topographie, transmission radio, sécurité individuelle et collective".

Et une autre partie qui consiste à reproduire, dans un contexte proche de la réalité, les conditions d’une action de surveillance, dissuasion et d’intervention sur feu naissant détecté avec manœuvre de repli.





La Haute-Corse comprend 21 RCSC. La Balagne compte elle 6 réserves communales. Curbara, Lumio, Spuncatu, Muru, Nesce et Petralba. " Sur ces 6 RCSC, 3 sont opérationnellement conformes au cahier des charges départemental, 2 autres sont actives mais en attente de normalisation. Celle de Petralba, est en cours de formalisation avec le soutien du SIS 2B et l’association agréée BSPM" ajoute Jean-Pierre Mazzi. L’association agrée de sécurité civile, la BSPM, a pour mission d’encadrer le bénévolat de sécurité civile en Haute-Corse.

Cet exercice a pour objectif de s'assurer que les réserves communales conservent une capacité règlementaire à agir au sein du dispositif départemental de prévention et de lutte contre les incendies de forêts.

et de permettre aux nouvelles recrues d’être formées à la fois au secourisme et à la prévention contre les incendies de forêts et qui constituent un préalable obligatoire à leur intégration. Mais aussi conforter la cohésion et l’esprit d’équipe, renforcer le lien d’amitié et de coopération avec le SIS2B.

" Les réserves communales sont issues de la Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004 qui stipule que toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires" précise encore Jean-Pierre Mazzi



À noter la présence de Paul Lions, maire de Curbara, venu soutenir sa réserve communale et Etienne Suzzoni, maire de Lumiu.

À l'issue de cette formation, un spuntinu a été offert par amicale RCSC Lumiu.