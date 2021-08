Balagne : Les Rencontres de Calenzana donnent le La

Ce soir, la XXIe édition des Rencontres de Calenzana s’ouvrira dans les jardins de la chapelle Sainte Restitude, avec un hommage à Henri Tomasi dont on fête le 100anniversaire cette année. Au fil des jours, les notes se feront entendre dans de nombreux villages de Balagne (17 communes cette année), en journée, en fin d’après-midi, en soirée, en extérieur ou en Église.Une programmation exigeante et à la fois « populaire ». C’est la grande force de ces rencontres musicales d’été : rendre la culture accessible au plus grand nombre, et en particulier la musique. Depuis des années, Jean Sicurani le Président et directeur artistiques des Rencontres de Calenzana, milite avec son équipe pour décloisonner la musique classique afin que chacun puisse se laisser porter par cet art universel. Cela passe par une diffusion de plus en plus large sur le territoire balanin, avec de nouvelles communes partenaires du festival telles que Costa, Cateri ou encore E ville di Paraisu, ainsi qu’une politique tarifaire des plus combatives : sur les trente concerts programmés, dix-huit gratuits.Ainsi, du 17 au 24 août, les œuvres des plus grands compositeurs seront interprétés par cinquante-six musiciens au talent immense, reconnus dans le monde entier. Parmi eux, on attend notamment Denis Pascal, Laura Sibella avec Opus Corsica, l’Ensemble Hors-champ, le Cello Quartet, Sandrine Luigi, Simon Milone, Alexandre Pascal, Julia Knecht, Dominique Vidal… Artistes résidents des rencontres ou invités pour une soirée se passeront la note durant huit jours pour que vive et résonne la musique dans toute la Balagne. On en avait besoin en ces temps incertains !Toute la programmation est à retrouver sur :