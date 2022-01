Bac, recrutements, masques : voici les nouvelles mesures annoncées par Blanquer

Les évaluations pour les classes de CP reportées

Prévues en janvier seront quant à elles «reportées à un délai qui reste à définir», a-t-il indiqué, après une journée de grève massive des personnels de l’Education nationale.



Des masques

5 millions de masques FFP2 qui seront ainsi diffusés dans le système scolaire pour répondre aux besoins», a ajouté M. Blanquer, tandis que le gouvernement a indiqué que des masques chirurgicaux seraient distribués à partir du début de la semaine prochaine pour les personnels de l’éducation.



Et le bac ?

Concernant les épreuves de spécialités du bac, qui normalement ont lieu en mars dans le cadre de la nouvelle réforme, "nous devons prendre en compte le fait que le quotidien n’est pas facile actuellement", et "faire une analyse là encore avec les organisations représentatives" pour "voir s’il est opportun d’avoir un report de ces épreuves de mars vers le mois de juin", a-t-il dit.

Après une journée de grève très suivie des personnels de l'Education nationale, qui s'est achevée par une réunion avec les syndicats enseignants, le ministre a annoncé jeudi soir que "plusieurs milliers" de remplaçants seraient mobilisés."Vous avez 3 300 contractuels jusqu'à la fin de l'année scolaire", a-t-il précisé vendredi sur France Info.En outre, "1 500 assistants d'éducation" (des surveillants) seront mobilisés dans le second degré (collèges et lycées), ainsi que "1 500 vacataires administratifs", en appui des inspecteurs de l'éducation nationale dans le premier degré, et "1 700 médiateurs lutte anti-coronavirus" dans les écoles, a-t-il détaillé.Ces 8 000 contractuels seront embauchés "jusqu'à la fin de l'année scolaire". Les recrutements commenceront "dès la semaine prochaine".Le ministre a par ailleurs indiqué que "plusieurs centaines de personnes" seraient embauchées de façon pérenne, via le recours aux "listes complémentaires": il s'agit de candidats qui n'ont pas été reçus aux concours de professeurs des écoles mais étaient bien classés et susceptibles d'être finalement appelés pour pourvoir des besoins.