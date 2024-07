Bac 2024 : En Corse, le taux de réussite atteint 86.5 % avant les rattrapages, un taux en léger recul

L’attente avant le verdict a pris fin en début d’après-midi : les 2817 candidats corses au baccalauréat 2024 ont découvert leurs résultats, lundi 8 juillet, après une session marquée par le renvoi des épreuves de spécialité en juin.

Le taux d’admis a atteint 86.5 %, selon un communiqué de presse de l'académie de Corse, en légère baisse par rapport à l'année dernière (87,5 %), mais toujours supérieur à la moyenne nationale de 85,5 %. Ce taux devrait augmenter après les épreuves de rattrapage prévues du mardi 9 au vendredi 12 juillet.

Parmi les 2 817 candidats, 1 653 sont inscrits en voie générale, 568 en séries technologiques et 596 en voie professionnelle. Le taux de réussite au baccalauréat général est de 90,9 %, en baisse de 0,8 point par rapport à 2023 (91,7 %). En revanche, le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 82,9 %, en hausse de 1 point par rapport à l'année dernière (81,9 %). Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est de 77,9 %, soit une baisse de 3,5 points par rapport à 2023 (81,4 %).





Évaluation mixte : contrôle continu et épreuves terminales

Le baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales : le français écrit et oral, passés en première, ainsi que les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en terminale.



De nombreux lycéens connaissent déjà leur orientation pour l'année prochaine grâce à Parcoursup, qui a commencé à donner ses réponses aux futurs étudiants depuis le 30 mai. La phase d’admission principale de la plateforme se terminera le 12 juillet.



Nouveauté cette année, cette session du bac a été marquée par le report des épreuves de spécialité de mars à juin. Ces deux matières majeures, choisies par chaque lycéen en terminale, comptent pour un tiers des résultats. En 2022, elles s’étaient déroulées en mai à cause du Covid-19, puis pour la première fois en mars l’an dernier, comme prévu par la réforme du bac de 2019. Ce calendrier avait été critiqué pour entraîner absentéisme et démotivation au dernier trimestre. Il a donc été décidé de les remettre en fin d’année, afin de participer aussi à « la reconquête du mois de juin », avait expliqué Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation.