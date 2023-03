Bac 2023 : Malgré le 49-3, pas de boycott des épreuves de spécialité en Corse

Le bon déroulement du bac 2023 est-il menacé ? Lundi 20 mars, les lycéens de terminales de voies générale et technologique sont attendus pour passer les épreuves de spécialités du bac. Mais en plein mouvement social contre la réforme des retraites, intensifié après le déclenchement de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale, les deux jours d'épreuves pourraient être mouvementés.



En effet des syndicats d'enseignants appellent à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites, demandé à ses adhérents de manifester leur mécontentement dès lundi à l'occasion du début du Bac 2023 et faire grève dès lundi, "y compris pendant la période des examens et des corrections".



En Corse le secrétaire régional du Snes-FSU, Jean-Marc Pupponi, se veut rassurant et confirmait ce vendredi, que l'on ne "s'acheminait pas" vers une grève pour lundi sur l'île. "Ce n'est pas en tout cas ce qui semble se dessiner" au sein du Snes-FSU, qui est le syndicat enseignant largement majoritaire en Corse. Et puis il y a les conséquences qui pourraient en découler pour les élèves : " Et ce risque a été pris en considération" au Snes-FSU. Donc pas d'appel au boycott des épreuves de spécialité du bac en Corse.





Les retard seront admis

Cependant le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, a décidé de rassurer les candidats au bac et de parer à toutes éventualités, surtout si en plus du manque de personnel, des soucis de transport venaient à faire peur aux étudiants et décidé que "En cas de retard des candidats dû à des grèves de transports, des aménagements du temps d’épreuve seront organisés afin qu’ils puissent bénéficier de toute la durée des épreuves". De plus, des surveillants supplémentaires seront mobilisés pour remédier à d’éventuels grévistes pendant les jours d’épreuves.



Pour finir en cas de blocage, les centres d’examens seront rendus accessibles "les dispositions nécessaires seront prises pour permettre l’accès des candidats aux centres d’examen en lien avec les préfectures de département." (appel aux forces de l’ordre)