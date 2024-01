Baby Rugby Bastia XV : un esprit de famille et une école de la vie

L'objectif affiché par le club est clair : placer le plaisir du jeu en avant-plan, tout en instillant les bases essentielles de sécurité et de respect. Laurianne et Marc, en tête de cette initiative, prônent un apprentissage qui transcende les simples règles du jeu. « Certes les petits découvrent les bases du jeu mais ils apprennent surtout le respect des autres et l’esprit d’équipe, et ça pour nous c’est un pur bonheur », confie Marc.

Aujourd'hui, le groupe compte 44 jeunes (10 filles et 34 garçons), un nombre qui a augmenté significativement par l’effet Coupe du Monde mais pas que dans la mesure où Laurianne et Marc ont su créer une expérience pédagogique pour les enfants au travers du rugby qui permet de développer la motricité, les interactions sociales, et surtout permet inculquer des valeurs telles que le respect et la camaraderie. Chaque séance d'entraînement est suivie d'une troisième mi-temps où les enfants se rassemblent pour un goûter, favorisant la détente après l'effort quand certains exercices ont fait couler quelques larmes.

Au plus près des enfants, les adultes aussi jouent le jeu. En créant un vrai collectif autour d’événements récents comme Noël ou d’autres à venir comme le carnaval. D’autres rendez-vous sont ainsi fixés tout au long de l’année avec des sorties en groupe pour renforcer les liens au sein de la communauté du baby rugby.



Le baby rugby à Bastia XV ne se limite donc pas à un simple entraînement sportif pour jeunes pousses, il est une véritable expérience de vie et d’éducation pleine d’empathie et de bienveillance pour les enfants comme pour leurs parents. Les deux éducateurs mettent en œuvre une approche équilibrée, en renforçant l’aspect plaisir, le respect mutuel, et le développement global des enfants.