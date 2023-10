BTP : En Corse, les accidents du travail restent importants mais la prévention s’améliore

En Corse, le secteur du BTP représente 17% des entreprises et 15% des effectifs salariés, mais compte à lui seul 27% des accidents du travail et 50% des décès liés à ceux-ci. Des chiffres importants que la Caisse régionale de retraite et de santé au travail (CARSAT) aspire à faire diminuer. Dans ce droit fil, à l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi matin à Ajaccio, l’organisme a souhaité rappeler qu’il a fait de la prévention de ces risques l’une de ses priorités sur le territoire insulaire. « 29% de l’activité de l’équipe corse se fait uniquement à destination des entreprises du BTP », indique ainsi Didier Dozas, ingénieur-conseil régional adjoint en précisant : « Nous avons une couverture qui est très équilibrée vis-à-vis des segments d’effectifs de salariés des entreprises puisque nous intervenons aussi bien pour des salariés de 1 à 9 salariés, que pour des entreprises de plus de 50 salariés ». « Cet engagement pour le BTP de nos équipes s’effectue dans le cadre d’un partenariat fort avec la DREETS-Inspection du Travail et avec les organisations professionnelles du BTP, dans le cadre d’une feuille de route commune « Agir pour prévenir » qui a été mise en place depuis 2018 », ajoute-t-il.



Parmi ces actions de prévention, la CARSAT est revenue sur l’opération « Cap sur les chantiers » menée depuis 2019, dont la cinquième édition a eu lieu du 3 au 6 octobre dernier. « L’idée de cette opération de contrôle c’est de faire un état des lieux pour identifier les améliorations qui existent au sein des pratiques, mais aussi d’alerter les entreprises, les maîtres d’ouvrage et les branches professionnelles sur les manquements et les pistes de progrès et de continuer à alimenter un retour d’expérience », explique Didier Dozas en dévoilant : « Cette année, la spécificité était de pouvoir intervenir simultanément sur l’ensemble de la Corse, sur des chantiers allant de Bastia à la Balagne, en passant par Propriano, Ajaccio ou encore Porto-Vecchio ».



En tout, dans le cadre de cette opération 2023, les services de la CARSAT ont ainsi rencontré 25 entreprises et visités 17 chantiers sur lesquels étaient présents 153 salariés. « Nous avons mis deux injonctions à des entreprises, c’est-à-dire que nous demandons la mise en place de mesures de prévention dans un délai particulier. Nous avons aussi émis 18 courriers à destination des entreprises, et un à destination d’un maitre d’ouvrage », détaille l’ingénieur conseil régional adjoint en retenant que les chutes de hauteur représentent 43% des demandes d’amélioration et 66% des injonctions. Les risques relatifs au renversement des banches et à l’ensevelissement ont également été mis en exergue.



Dans le même temps, des améliorations au niveau de la prévention ont été constatées lors de ces visites. « Nous avons rencontré des entreprises qui s’engagent et se structurent en termes de prévention. Ce n’est pas homogène, mais ce que nous avons constaté au cours de cette opération c’est que les conducteurs de travaux et les chefs de chantier sont beaucoup plus à l’écoute et plus réactifs que ce que l’on avait pu constater il y a 5 ans pour mettre en place des mesures de prévention correctives, et en termes de capacité de recul et d’analyse. On sent un changement à ce niveau. On voit aussi qu’il y a un déploiement de protections collectives normées métallique contre les risques de chute de hauteur, à la place des protections en bois que nous rencontrions auparavant, ainsi que des améliorations en termes de mise à disposition des bases de vie et d’exigences hygiènes », note Didier Dozas.



À l’heure où les organisations professionnelles et les acteurs du BTP en Corse se mobilisent pour la promotion des métiers du bâtiments, les services de la CARSAT ont aussi tenu à mettre en avant que « l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des démarches de prévention sont un puissant levier pour l’attractivité de la filière ».