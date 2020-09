BD Bastia : Aux pays des merveilles de Camille Jourdy

Dans cet album aux jolies couleurs, Camille Jourdy offre aux jeunes lecteurs un récit initiatique de haute voltige. L’ouvrage a reçu le prix Pépite BD 2019 au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil et le Fauve Jeunesse au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême 2020. « Il s’agit là de mon premier album jeunesse » explique Camille Jourdy, «C’est l’histoire d’une petite fille qui s’enfuit dans la forêt et rencontre un monde peuplé de personnages fantastiques ».

Camille Jourdy n’en est pas à son premier album. Juliette, Les fantômes reviennent au printemps et Rosalie Blum, notamment ont été des succès auparavant. Rosalie Blum, prix RTL 2009 et prix révélation Angoulême 2010, a même été adapté au cinéma par Julien Rappeneau en 2016.

Camille est également illustratrice pour la jeunesse et réalise des albums et des jeux pour Actes Sud, Albin Michel, Moulin Roty, MeMo…





Camille Jourdy n’a pas eu à chercher loin ses exemples puisqu’elle a grandi à Dole, dans le Jura, dans une famille d’artistes qui peint et pratique la gravure sur bois. En 2003, elle sort diplômée de l'École supérieure d’art d’Épinal où elle a écrit et réalise Une araignée, des tagliatelles et au lit, tu parles d'une vie! Elle continue sa formation à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en option illustration et BD.

En 2005, elle reçoit son diplôme, avec comme projet de fin d'étude, le début de Rosalie Blum. Après quatre ans de travail, dont deux ans et demi pour faire les dessins des trois tomes, entrecoupés de divers travaux d'illustrations, la Bande dessinée Rosalie Blum est finalement achevée. Parmi ses thèmes de prédilection la famille, les relations familiales, les relations amoureuses… «En fait je pique un peu à droite et à gauche dans les gens qui m’entourent et il n’est pas rare que je leur emprunte une façon de parler ou un dialogue ».



Les projets ne manquent pour la jeune dessinatrice qui vient tout juste de publier «Cachée ou pas, j’arrive», un livre écrit en collaboration avec Lolita Sechan, sorti aux éditions Actes Sud BD: «C’est la 1ère fois que je travaille à deux. On a fait une petite bande dessinée et on l’a vraiment écrite et dessinée à 4 mains. C’est très intéressant comme manière de travailler. En Octobre va aussi sortir un album illustré chez Thierry Magnier et je vais me remettre à l’écriture pour une BD à moi».



*Exposition à la bibliothèque centrale du 18 septembre au 16 octobre 2020