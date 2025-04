Avis de décès - Olcani

OLCANI





Ses enfants :



Alain et Gundula PATRIZI ;



Bernard PATRIZI et Maité ;



Henri Georges et Sylvie PATRIZI ;



Ses petits-enfants :



Audrey PATRIZI et Thomas BRENEUR ;



Laetitia PATRIZI et Régis GIORGETTI ;



Antoine et Alice PATRIZI ;



Nicolas PATRIZI et Maité CANOSI ;



Guillaume PATRIZI ;



Ses arrières petits-enfants adorés :



Raphael, Adrien, Anna Maria, Ghjulia, Lesiu, Matteu ;



Ses neveux :



Patrick GIORGETTI et Cathy, enfants et petits-enfants ;



Louis et Laetitia LIPPI ;



Les familles GIORGETTI, SAOLETTI, PAOLI, GRILLASCA, MARCHELLI, LABADIE, CAPONE, JOANLONG, DIDELOT, DE ROSAS, GUIDICELLI, GIULIANI, CARAGNON, ARAUJO PEREZ, LORENZETTI, BRUNO, OLMETA ;



Parents, amis et alliés



Mme Simone MOSCONI son amie ;



Ont la douleur de faire part du décès de







Mme Denise PATRIZI



Née GIORGETTI



Survenu à Olcani le 25 avril 2025 à l’âge de 98 ans.







La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 28 avril 2025 à 10 heures en la chapelle Saint-Jean d’Olcani où le corps est déposé, suivi de l’inhumation dans le caveau familial.



La famille tient à remercier le Docteur MORACCHINI, la pharmacie FRANCESCHINI, ses infirmiers Joëlle et Julien, ses kinés Thomas et Titouan pour leur dévouement. Un remerciement tout particulier à Nathalie CAMPOCASSO, son aide à domicile pour sa gentillesse et sa disponibilité. Un grand merci à toutes les personnes du village qui l’ont accompagnée et soutenue sans relâche nuit et jour avec gentillesse et bienveillance.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



