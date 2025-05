Avis de décès- Bastia

Bastia



Mme Marie-Josée TACCOLA née BENIGNI son épouse ;

Yves-Laurent TACCOLA son fils, son épouse Fabienne ;

Annabelle TACCOLA sa fille, son époux Claudio ;

Alessandro, Carla, Lorenzo, Niccolò ses petits-enfants ;

Tony BENIGNI son beau-frère, ses enfants Gabriel et Thomas ;

Jean-Luc TACCOLA son neveu ;

Jean-Baptiste et François GUERRINI ses cousins;

Parents, amis et alliés ;

Ont la douleur de faire part du décès



M. Claude TACCOLA

Survenu à Bastia le 30 avril 2025



La famille recevra les condoléances lundi 5 mai 2025 à partir de 13 heures au funérarium du Polygone de Bastia où le corps sera déposé.

La levée de corps aura lieu ce même jour à 14heures, suivi de l’inhumation à 16 heures au cimetière d’Occhiatana.

La famille tient à remercier ses infirmières, Anne sa pharmacienne, le SAMU et les pompiers de Bastia.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.