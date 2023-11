Avis de décès - Bastia-Isolacciu di Fium'Orbu

Alexandre SANTONI, son fils, et son épouse Jeanne,

Aurélia et Julie, ses petites-filles,

Armelle SANTONI, sa fille et son compagnon François,

La famille de Mme Marceline RICHE, sa défunte soeur,

Les familles : SANTONI, ROSSINI, COLOMBANI, ANGELI, MART1NETTI, TASSIN, LUSINCHI ; Margherita et Elena,

Pauline et Emmanuelle,

Le Dr Louis ANSALDI, son médecin et ami,

Son fidèle ami Me Marc MARIANI, Ses confrères du barreau de Bastia,

Ses amis du Café des Palmiers,

Ses parents, alliés et amis ;

Ont la tristesse de vous faire part du décès de





Me Charles SANTONI

Ancien Bâtonnier du barreau de Bastia Chevalier de la Légion d'Honneur

survenu le 10 novembre 2023 en son domicile.





La famille recevra les condoléances ce dimanche 12 novembre à partir de 9h30 en la maison funéraire de Bastia-Montesoro.

La levée de corps aura demain lundi 13 novembre à 13h30.

La cérémonie religieuse sera célébrée le même jour à 16 heures en l'église d'Isolacciu di Fium'orbu.