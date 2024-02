Avenir des enseignes Casino en Corse : Vive inquiétude de la CGT

«Ce plan soulève des interrogations quant au silence inquiétant du Groupe CODIM2 en Corse, dont l'implantation des magasins de cette enseigne revêt une importance cruciale » explique ainsi Charles Casabianca secrétaire général de l’UD CGT 2B.

« Contrairement à la situation observée ailleurs, en Corse, cette omerta jette des centaines de familles de travailleuses et travailleurs dans l'incertitude. Le manque d'informations envers les salariés, fournisseurs et sous-traitants locaux par la direction de CODIM2 semble dépasser les normes d'anormalité. La transparence doit être une règle d'or, que ce soit envers les salariés, les élus ou les acteurs économiques de la région corse ».





La CGT s’inquiète ainsi d’un plan social qui pourrait aggraver la déjà grande précarité de la Corse : «Le silence entourant cette décision alimente le doute quant à un éventuel vaste plan social. Ceci pourrait permettre à quelques individus bien intentionnés de reprendre ou de diriger ces magasins, en mettant de côté le statut, les conquis sociaux et la convention collective en vigueur dans ces établissements en Corse, ouvrant ainsi la porte à une précarisation accrue dans ce secteur » poursuit le secrétaire général de l’UD CGT 2B.





Aussi la CGT de la Haute Corse en appelle-t-elle à la Direction de CODIM2 en Corse pour éclairer l'ensemble des acteurs qui participent à la vie de ce groupe, ainsi que la société corse dans son ensemble. « La demande d'information vise à assurer la transparence nécessaire et à dissiper les inquiétudes légitimes, tout en garantissant une transition sociale équitable pour toutes les parties impliquées » conclut Charles Casabianca.