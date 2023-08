Avec le pianiste bastiais Olivier Cangelosi “La Tempête“ de Beethoven va faire vibrer le couvent de Canari

- Olivier Cangelosi, comment est née cette idée d’associer un concours de chant lyrique et des récitals de piano ?

- Depuis 2006, avec ma collègue Magali Albertini, nous accompagnons le Concours de chant lyrique de Canari. Il y a quelques années, son fondateur et président Jacques Scaglia a voulu nous offrir une ou deux soirées pour présenter notre travail de pianistes solistes. Depuis, tous les ans, nous faisons un récital de piano à quatre mains – à l’exception de cette année. Mais j’ai dit à Jacques : « Si tu nous offres cette possibilité, j’aimerais faire l’intégrale des sonates de Beethoven », 32 sonates donc, étalées sur huit concerts… donc huit ans. Et il a accepté.

Cette année, c’est l’avant-dernière représentation… Je vais jouer : la 7ème, assez peu connue. Et trois autres beaucoup plus souvent jouées : la 17ème, dite La Tempête ; la 24ème dédiée “à Thérèse” ; et la 30ème…

C’est une semaine bien chargée ! Mais c’est du bonheur ! Cette possibilité que nous a donnée Jacques Scaglia nous permet de montrer nos capacités de pianistes solistes et chambristes – avec le quatre-mains. C’est super sympa ! Je suis ravi de faire, et du lyrique avec les chanteurs, et de l’instrumental pur !



- Quel accueil recevez-vous du public pour ce rendez-vous annuel – depuis 7 ans – autour de Beethoven ?

- C’est principalement un public qui vient à Canari pour le concours, donc qui aime le chant lyrique. Les candidats viennent d’ailleurs aussi pratiquement tous écouter les concerts. Par ce biais, on essaie de leur faire découvrir une autre musique.

Certaines sonates comme L’Appassionata, Les Adieux, ou la Waldstein, sont des sonates “héroïques”, de grande virtuosité : elles attirent davantage le public. La Tempête, par exemple, je sais qu’elle va plaire : elle fait partie des plus populaires. Mais cela permet de jouer également des sonates qu’on entend moins : de voir l’évolution du compositeur – parce que leur composition est échelonnée sur toute sa vie créatrice. D’autant plus que certains spectateurs viennent tous les ans…

Je présente chaque sonate, je la situe dans le contexte de la vie de Beethoven, et même parfois dans le contexte politique – comme celle des Adieux, composée pendant que Napoléon bombardait la ville. Beethoven qui craignait pour ses oreilles, se les cachait sous des coussins pour réduire le bruit !

Je donne quelques clés sur le procédé compositionnel, la façon dont elles sont construites – bâties sur quelques notes, sur un rythme (le “pom-pom-pom-pom” !) … Avec cette caractéristique qu’on ne sent pas le travail, on ne s’en rend pas compte, on ne se lasse pas : c’est du génie ! C’est tout le temps beau parce que le langage est génial ! Après, les gens écoutent et se laissent aller à la musique… Et le public sort plutôt content ! [Rires]



- Huit ans à jouer des sonates de Beethoven ! Vous avez une passion pour ce compositeur ?

- D’une façon générale, j’aime beaucoup les compositeurs germaniques. Mais Beethoven, c’est un compositeur que j’adore. C’est difficile de dire pourquoi : il y a tellement de choses ! J’aime son message. C’est quelqu’un de profondément humain. Dans sa musique, on entend tout l’amour qu’il a pour l’humanité. Pour avoir laissé de telles beautés, il ne pouvait que l’aimer ! J’aime son langage ; son travail sur le rythme. Le piano de Beethoven sert de laboratoire à toutes ses expériences pour l’orchestre et pour le quatuor à cordes : dans ses sonates, il explore la forme “sonate” – cette manière d’écrire avec un plan : exposition-développement-réexposition. Mais lui, comme il le dit après sa tentative de suicide, il veut ouvrir de nouvelles voies. Et pour cela, il repousse les limites, il triture la sonate dans tous les sens pour y couler son langage… et de fait, il remet en question totalement la forme de cette sonate héritée de Haydn et de Mozart ! Et il s’en sert pour ses symphonies et ses quatuors à cordes…

Car il a été bon dans tous les genres qu’il a entrepris. Il n’a fait qu’un opéra, Fidelio, mais quelle musique !

J’aime sa vie aussi : j’ai dévoré ses biographies ! J’ai été très fier, en 2014, de jouer son 5ème concerto au théâtre de Bastia sous la direction de Yann Molenat.



- Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre parcours ?

- Je suis né à Bastia et j’y ai vécu jusqu’à mon baccalauréat. J’ai étudié la musique au Conservatoire de Bastia – simple école de musique à l’époque –, notamment avec Madame Schobert.

Puis j’ai été l’élève d’Andrée Corte : et c’est elle qui m’a fait aimer la musique ! Je me souviens qu’au Conservatoire, j’avais appris Les plaintes d’une poupée, de César Franck. C’est le morceau que je lui joue un mercredi qu’elle avait accepté de me recevoir. Je joue la pièce comme cela… et là, elle s’assied à côté de moi et me raconte toute une histoire sur cette poupée si triste parce qu’abandonnée dans un grenier. Je n’avais pas compris que la musique, c’était de l’émotion ! ç’a été le déclic ! Elle m’a fait partir dedans ! Elle m’a donné des bases très solides : solfège, harmonie… elle m’a même encouragé à la composition.

J’ai poursuivi avec Michel Costa jusqu’à mon bac, à l’âge de 17 ans : il a fait ma technique pianistique. Il m’a fait travailler les grandes œuvres du répertoire et m’a donné des clés techniques qui m’ont développé davantage.



- Et après le bac, vous quittez la Corse…

- En 1996, je suis entré au Conservatoire de Strasbourg où j’ai passé trois ans, jusqu’à ma médaille d’or avec félicitations du jury à l’unanimité, pour le piano… et également pour la musique de chambre. J’avais un professeur exceptionnel : Laurent Cabasso.

Je l’ai retrouvé au Conservatoire supérieur de musique de Paris en 1999. C’était l’assistant de mon professeur, Théodore Paraskivesko, qui m’a donné un enseignement “universel” dont je me sers toujours aujourd’hui, aussi bien pour le piano que pour la direction d’orchestre que je pratique.

J’ai reçu mon prix de piano en 2003. Et je suis parti un an à Vienne, pour un 3ème cycle de perfectionnement. Enfin, je suis retourné au Conservatoire de Paris pour un 3ème cycle complémentaire – de 2004 à 2006.



- Puis vous êtes “rentré dans le monde du travail” ?

- Oui, j’ai cherché des concerts, à la fois en tant que pianiste soliste, pianiste chambriste, et accompagnateur. J’ai notamment commencé à accompagner Julia Knecht : on se connaît depuis plus de dix ans.



- Quels sont les lieux où vous aimez jouer ? Avez-vous beaucoup bougé ?

- Je me produis bien sûr en Corse : j’ai joué dans énormément d’églises ! A Calvi, Corti, dans le Cap, à Aiacciu, Bastia, Porti Vechju, Biguglia – où j’ai interprété le 4ème concerto de Beethoven au Spaziu Culturale Carlu Rocchi…

Mais je me produis un peu partout. En France, où en juillet, je dirigeais une Traviata dans le cadre d’un jeune festival d’art lyrique – baptisé Opéra au sommet, puisqu’il se déroule dans les Pyrénées. L’an prochain, j’y retourne pour diriger Rigoletto et Don Pasquale.

A l’étranger également : je suis allé en Grèce, en Italie, en Suisse, en Belgique, au Maroc, au Liban… J’ai joué à Helsinki. J’ai participé à une tournée aux États-Unis, avec 5 représentations du 3ème concerto de Beethoven, à Philadelphie, Baltimore… Et puis, c’est très drôle : je venais de jouer en Jordanie quand je suis allé me produire en Israël. Lorsque j’ai montré mon passeport, à l’aéroport, avec les tampons jordaniens… ils m’ont fait me déshabiller ! [Rires]



- Vous avez d’autres projets pour l’année qui vient ?

- Le 24 avril 2024, je reviens à Biguglia pour une nouvelle représentation de l’hommage à Maria Callas, avec Julia Knecht… Julia qui sera également une de mes sept solistes pour une Passion selon saint Jean, de Bach, à Paris, en juin 2024. Il y aura le Concours lyrique de Canari l’été prochain – avec un récital à quatre-mains, avec Magali, et le dernier volet des sonates de Beethoven… Sans doute, je l’espère, les Rencontres de Calenzana 2024, comme tous les ans…

Durant l’année scolaire, je travaille dans un Conservatoire parisien où j’accompagne la classe de chant de Claire Bournez – une super mezzo-soprano qui est une merveilleuse pédagogue. Les concerts, c’est principalement l’été ! Donc je n’ai jamais de vacances ! Mais ça me va très bien !





Informations pratiques



Quand ? Le 28 août à 20 heures

Où ? Église du couvent de Canari

Ouvert à tous