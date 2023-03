Avec des rafales à 213 km/h, la tempête Larisa a bien soufflé cette nuit en Corse

#VigilanceOrange #VentViolent sur la #Corse



Le Libeccio est violent de la Balagne au Cap Corse, il souffle en rafales de 150 à 200 km/h. Violentes rafales en montagne. Sur le sud-est de l'île, les rafales dépassent parfois les 100 km/h.

⚠️Soyez prudents https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/Z1NOE36Y3J

— Météo-France (@meteofrance) March 11, 2023



Seuls les deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud restent placés en vigilance orange vent fort samedi 11 mars. Météo-France a levé l'alerte pour les Alpes-Maritimes et le Var, après l'avoir déjà levée pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Le vent va faiblir très progressivement dans la matinée, indique Météo-France, en précisant qu'à la mi-journée, en Corse, les rafales seront encore de l'ordre de 140 à 160 km/h de la Balagne au Cap Corse, de 120 à 140 km/h sur le relief et autour de 100 à 120 km/h sur la région bastiaise.