Avec Paoliwood, 3 jeunes réalisateurs insulaires veulent donner un "Braveheart" à la Corse

C'est une série documentaire de 15 épisodes d’environ cinq minutes qui raconte l'histoire d'une équipe de télé corse qui, pendant qu'elle tourne un documentaire sur Pascal Paoli, se rend compte qu'il y a une attente particulière d'un grand film, du Braveheart corse tout simplement, et décide de se mettre en route pour aller chercher un grand réalisateur américain pour lui proposer de faire ce film.C'est un fantasme collectif depuis 20 ans. Depuis que Braveheart est sorti, on a toujours entendu dire qu’un jour il faudrait vraiment faire un grand film hollywoodien sur Pascal Paoli. Il existe tous les ingrédients pour faire ce film ! À l'occasion du tournage de ce documentaire, nous nous sommes rendus compte que l'idée était mûre. Et évidemment, comme beaucoup d'idées, c'est quelque chose qui s'est concrétisé lors d’une soirée un peu arrosée, où nous nous sommes dits qu’il fallait à la recherche de ce réalisateur. Donc on s’y est mis.Nous avons envoyé beaucoup d'e-mails, appelé beaucoup de gens. Nous ne venons pas du cinéma, mais nous sommes techniciens dans l’audiovisuel. Nous avons donc essayé de remonter les pistes, toujours en partant de la Corse, par les contacts que nous avions, comme des gens que nous avions pu filmer ou avec qui nous avions eu l'occasion de travailler. Il y a des pistes qui nous ont fait avancer, d'autres pas du tout. La diaspora a aussi joué un rôle important.Oui, dans cette série, finalement, on donne quand même pas mal d’éléments historiques pour raconter l'histoire de Paoli. Et puis le fait qu’elle soit sur la plateforme en ligne france.tv va lui permettre de dépasser les frontières de l'île et donc de parler de Paoli en dehors des frontières de l’île afin de lui rendre ses lettres de noblesse. Nous espérons qu'un jour le grand film hollywoodien sera réalisé, mais si déjà, avec notre petit documentaire on arrive à faire connaître un peu cette histoire et à imposer le fait que ce film doit se faire, ce sera déjà cela de pris. Mais est ce qu'on arrive à trouver ce réalisateur pour réaliser ce film ou pas ? Rendez-vous à la fin du dernier épisode pour savoir.