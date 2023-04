Avec "A Piazzetta di l'impiegu è di a furmazione", Pôle emploi se délocalise au plus près des habitants du rural

Aller à la rencontre des publics, proposer des solutions d'insertion professionnelle durable, faire découvrir les métiers qui recrutent, promouvoir les opportunités de formations etfaire se rencontrer les entreprises et les candidats…, tel est le but de "La Place de l'emploi et de la formation", "A Piazzetta di l'impiegu è di a furmazione" organisé par le Pole Emploi de Corse.



Il s'agit d'un village itinérant pour aller à la rencontre des publics du territoire. Il est conçu comme un lieu d'échanges qui rassemble tous les acteurs de terrain engagés dans l'insertion professionnelle.

"Avec cet événement on souhaite aller au-devant des publics qui bien souvent sont en situation d'isolement géographique, explique Patricia Petreto chargée de communication du Pôle Emploi de Corse qui indique que "La Place de l'emploi et de la formation est organisée autour de plusieurs espaces modulaires : un dédié à l'orientation et la formation pour découvrir les formations accessibles et faire le point sur ses compétences, avec également les partenaires qui sont en charge de l'accompagnement des publics un autre pour le recrutement permettant aux entreprises et aux candidats de se rencontrer autour d'opportunités locales, et un autre espace conseils et accompagnement proposant, notamment un appui aux techniques d'entretien, à la rédaction de CV et de lettre de motivation, etc."





Les visiteurs peuvent bénéficier ainsi de 4 espaces différents : Emploi, Orientation, Formation et Numérique.

L'espace Emploi leur offre la possibilité de rencontrer des entreprises de tous secteurs pour postuler à des postes vacants. L'espace Orientation leur permet de discuter de leurs projets professionnels et l'espace Formation de se renseigner sur les différents secteurs d'activités et les formations disponibles. Enfin, l'espace Numérique leur propose des outils innovants (réalité virtuelle, métavers) et des applications pour les aider dans leur recherche d'emploi.