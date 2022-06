Avant l'été, la CGT mobilisée pour dénoncer l'état des urgences à Bastia

Du personnel épuisé, en contrat à durée déterminée, des lits manquants, des salaires non revalorisés … la CGT de l’hôpital de Bastia a profité de la mobilisation nationale ce mardi 7 juin pour alerter l’opinion publique et les politiques sur la situation des établissements de santé de la région. « À la veille de la saison estivale, les soignants sont au bord du burn-out . Ils ont connu deux ans intenses avec la Covid et n’ont pas vu d’ avancées concernant leurs droits », s’indigne Jean-François Canasi , c o-secrétaire de la CGT hôpital d e Bastia accompagné ce mardi matin d’une vingtaine de syndiqués venus soutenir la cause.



Si la mobilisation nationale portait principalement sur la situation dégradée des urgences, au niveau local, la CGT s’inquiète aussi depuis des années de l’état général de l’hôpital de Bastia. « On essaie de pousser les murs, mais o n ne peut plus rien faire, la structure est arrivée à saturatio n . Il y a des problèmes capacitaires notoires et ce sont tous les services qui sont impactés. Les premiers qui sont touchés finalement, ce sont les usagers », poursuit Séverine Masson, déléguée syndicale de la CGT. Parmi les revendications, le syndicat demande un passage en CDI après 6 mois de CDD pour le personnel contractuel. « Certains soignants sont là depuis 3 ans et n’ont toujours pas de contrat à durée indéterminée », regrette Séverine Masson.



Au-delà de l’hôpital de Bastia, la CGT a tenu à souligner les problèmes dans les autres établissements de soin de la région. Dans l’ Unité de soins de longue durée ( USLD ) de Toga , par exemple, pour 30 patients, il devrait y avoir 5 aides-soignantes quand actuellement il n’y en aurait que deux. Présente aux côtés de la CGT de l’hôpital de Bastia, Sandra Pieroni , déléguée syndicale pour la clinique Maymard a alerté le jeudi 2 juin sur l’inquiétude du personnel face à la gestion de l’établissement de santé : « Depuis la prise de contrôle de nos établissements par le groupe Almaviva les plaintes , les dysfonctionnements et les démissions pleuvent. Pas plus tard qu’hier, une personne est partie », déplore-t-elle. Le syndicat est dans l’attente d’une réunion avec l’Agence régionale de Santé (ARS). Au niveau de l’hôpital de Bastia, la CGT espère des avancées une fois la nouvelle direction installée.