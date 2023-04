Avant SC Bastia-Annecy - Régis Brouard : " Les objectifs restent identiques même après Bordeaux"

« Bien sûr il y a eu de la déception, mais il faut passer à autre chose » déclare l’entraineur Régis Brouard. « Ça ne sert à rien de se torturer avec cette défaite, cela n’aurait rien de bénéfique. Dès mardi on s’est plongés dans le match d’Annecy. On a travaillé en ajoutant du plaisir. Dans le travail il faut rafraîchir l’esprit, trouver une autre dynamique. Il y a plusieurs leviers pour cela comme changer de tactique par exemple. Les exercices ont été axés sur ce match ».

Une chose est sûre : le groupe reste concentré, dans l’intérêt individuel des joueurs mais aussi collectif. « Les objectifs restent toujours présents même après cette défaite à Bordeaux. Il reste 24 points encore à prendre. On va voir la capacité des joueurs à réagir contre cette équipe d’Annecy, une équipe plaisante à voir jouer, qui presse souvent, qui attaque, qui prend des risques. Pour les joueurs il y a un intérêt individuel, aspirer à plus. Intérêt collectif du club aussi car finir le plus haut possible c’est toujours intéressant pour un joueur. Quand un entraineur recrute, il regarde cela et ils doivent réfléchir à ça. Ça fait partie de la progression. En étant confrontés à des équipes comme Sochaux et Bordeaux, ils ont eu droit à un apprentissage accéléré. Le match de Bordeaux, devant 30 000 spectateurs, doit leur servir d’expérience, ça leur permet de comprendre comment appréhender ce genre de match ».









Tout au long de cette semaine, il a été beaucoup question de sollicitations de clubs pour le latéral bastiais Kevin Van Den Kerhof. « Il n’est pas habitué à ça mais il ne me semble pas perturbé. Il reste concentré sur son travail. D’ailleurs les recruteurs regardent ça aussi : comment un joueur est-il capable de supporter une telle pression ? De toutes façons s’il en est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite. D’autres joueurs sont sollicités aussi et ça c’est une très bonne nouvelle pour le club. Cela veut dire que ça a bossé et cela doit nous tirer vers le haut. Il faut continuer à jouer et gagner des matchs »

Kevin Van Den Kerkhof était d’ailleurs présent en conférence de presse ce vendredi. « Pour l’heure je suis sous contrat et donc je suis bastiais. Contre Annecy on a à cœur de se racheter. On doit continuer pour finir le plus haut possible et on serait déjà content de finir dans le top 5. On en a parlé entre nous, certains ont pris la parole on ne doit pas se relâcher ».





Côté effectif, Régis Brouard dispose de tout son effectif pour constituer son groupe de 18 joueurs, excepté Alfarela, suspendu.



Statistiques d’avant match

En 7 rencontres à Furiani (coupe et championnat) contre le FC Annecy, le Sporting a remporté 4 rencontres, concédé 2 nuls et une défaite.

Plus belle victoire le 18 avril 1993 : 2 – 0 lors de la 30ème journée de D2 1992/1993.

Buts de : Casanova (58ème) et Mangione (90ème)

SC Bastia : Valencony-Biancon-Burnier-Triki-Vigo (Pinducci 77e)-Faye- Casanova-Di Fraya-Camadini-Mangine-Michel (Mosali46e). Entr. : R. Exbrayat.