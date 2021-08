Avant Montpellier - Stade Français-Jean-Simon Savelli : "la Corse est une terre de sport"

Le MHR revient à Furiani deux ans après y avoir rencontré Toulon.

A quelques heures du match le président de la Ligue Corse, Jean-Simon Savelli a réaffirmé sa joie de renouer avec le rugby de haut-niveau : "C'est une rencontre que l'on devait faire il y a un an et puis l'épidémie de Covid 19 était passée par là. C'est, donc, un vrai bonheur de retrouver ces deux formations sur la pelouse de Furiani car cela démontre, également, que nous sommes en capacité d'organiser de tels événements. Enfin cette confrontation lance la saison de rugby en Corse".





Et justement, concernant la reprise de la compétition pour les clubs insulaires, le président Savelli se montre prudent, voire craintif : " Tout va recommencer par les phases de brassage et on sait combien cela va être compliqué car les équipes n'ont plus joué depuis 6 voire 8 mois. Il faudra savoir comment les formations vont digérer cette reprise qui va être musclée. Il faudra savoir comment les organismes vont réagir. J'ai peur que cela laisse, quand même, des traces physiquement".





Et le président régional de rebondir sur ce match de gala tout à l'heure à Furiani : "Le rugby ne veut prendre la place de personne, mais cette discipline participe au développement sportif de la Corse dans son ensemble. Le fait d'accueillir un match comme celui de cet après-midi est tout simplement une reconnaissance et c'est une bonne chose pour la Corse d'une manière générale"





Pour tous les amoureux de rugby, rendez-vous à 18 heures à Furiani pour cette affiche haut de gamme entre Montpelliérains et Stadistes.