Avant Dunkerque - Michè Moretti (SC Bastia) : "On doit respecter l'adversaire, pas le craindre"

Pour cette 31ème journée l’hôte du SCB sera donc l’USL Dunkerque, 14ème au classement, 37 points, soit un point devant. L’occasion pour les Bastiais en cas de victoire de se donner un bon bol d’air !

En salle de presse ce vendredi le défenseur Anthony Roncaglia. Si le défenseur parait détendu, il n'en est pas pour le moins déterminé avant cette rencontre : «Il faut bien sûr bonifier ces points pris à Laval. L’occasion aussi de se racheter après la défaite ici contre Saint-Etienne. On arrive dans la dernière ligne droite avec des matchs contre des adversaires directs mais on prend match après match. À Laval on a retrouvé nos valeurs, on a retrouvé l’état d’esprit que doit avoir le Sporting. Sur ces derniers matchs il n’y aura pas de relâchement ».

Comme on s’en doute la victoire contre Laval a fait énormément de bien aux têtes bastiaises. «Grâce à ce succès, on a travaillé plus sereinement cette semaine » confirme Michè Moretti, à la tête de l’équipe première avec Lilian Laslandes. « On aura un beau public pour nous aider à faire la différence. On est un peu mieux maintenant mais il reste encore beaucoup de points à prendre. De plus en plus d’équipes ont aujourd’hui la pression. On ne regarde pas les autres on se concentre sur nous ».

Le public est soumis depuis le début de la saison au régime de la douche écossaise. Un visage un jour, un autre tout différent le samedi suivant, voire d’une mi-temps à l’autre. Si le succès à Laval est très important, Moretti sait que rien n’est gagné. «A-t-on franchi un palier ? C’est ce genre de match qui va le prouver. On avait plus de pression à Laval. Il y aura encore de la pression lors des prochains matchs mais il y aura aussi de l’envie, de l’abnégation ».

Les supporters l’ont constaté, certains contesté : le binôme à la tête de l’équipe modifie souvent ses compositions d’équipe, d’un match à l’autre. Michè Moretti s’en explique une nouvelle fois : « On veut concerner tout le monde. On peut souligner que le changement nous a réussi à Laval. Ça permet à tout le monde de rester en éveil. On a des cartouches de valeur sur le banc. Nos jeunes sont importants dans le groupe. Ils jouent à l’instinct et ça peut faire basculer un match. Cela apporte un bol d’air frais à l’équipe. Il faut bien sûr les encadrer avec des joueurs expérimentés. Le mélange fait du bien ».







Si à l’aller le Sporting s’était baladé en terre nordiste, (0-5), ce samedi soir il aura une toute autre USL Dunkerque en face . « C’est une très bonne équipe » précise Moretti, « les Nordistes ont un très bon bilan 2024. Si on a analysé leur jeu, leurs défauts, leurs points forts, on doit avant tout se concentrer sur nous. On doit les respecter, pas les craindre ».

Pour cette rencontre, M. Moretti et L. Laslandes n’auront que l’embarras du choix, tous les joueurs sont disponibles. «Plus le groupe est compétitif, mieux c’est » souligne encore M. Moretti.

Dans le groupe dunkerquois, les bastiais devraient retrouver Julien Anziani, passé par le GFCA et Bastia-Borgo et d’autres anciens FC Borgo comme Bilingi ou Balijon.