Avant Auxerre-Sporting - Migouel Alfarela : «Il va falloir être à 200% ! »

« On a bien bossé, le groupe vit bien, le groupe est solide » se veut rassurant l’attaquant Migouel Alfarella. « Ce sera une mission commando pour prendre des points. Il n’ y a pas d’ingrédients miracles pour ce match, il va falloir être à 200%. On va aller là-bas comme des chiens. Il ne faut pas que les supporters nous lâchent ».

Le discours est le même du côté du duo d’entraineur M.Moretti/L.Laslandes. « On sait qu’il ne nous reste que des finales à disputer » souligne Michè Moretti. « On va à Auxerre qui vise la montée alors que nous on vise le maintien. On aura l’esprit commando pour sortir des eaux troubles ».





Après la défaite contre Rodez, Lilian Laslandes minimise : « Chaque match à ses joies et ses peines. Sur 9 points possibles on en a pris 6. Je signe pour ça jusqu’à la fin de la saison. Une équipe est venue gagner ici et il faut rectifier pour les autres. On travaille les bonnes solutions avec déjà un mental regagné. Dans nos derniers matchs il y avait quand même du contenu, de la générosité. Avec Michè on va maintenant apporter notre touche. Nous n’allons pas à Auxerre en victimes mais avec nos armes ».





Et à Michè Moretti de lui emboîter le pas : « Apres la défaite contre Rodez il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, comme on n’en a pas tirées après les victoires contre l’ACA et QRM. »

Pour cette rencontre, le binôme devra se passer des services de deux défenseurs titulaires : Charles Traoré, blessé et Cheick Keita, suspendu. «Ces joueurs vont manquer mais on a un effectif de qualité. Les joueurs alignés devront faire leurs preuves, montrer qu’ils sont à la hauteur de l’évènement mais de cela on n’en doute pas ».