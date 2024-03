Autonomie de la Corse : Selon un sénateur parisien, Darmanin est en train de "déconstruire la République"

« Un texte qui viole à l’évidence les principes républicains ». C’est ainsi que Francis Szpiner, sénateur de Paris, a qualifié le projet d’écriture constitutionnelle sur lequel les élus corses et Gérald Darmanin sont tombés d’accord lundi soir, lors du dernier rendez-vous du processus de Beauvau. Interpellant le ministre de l’Intérieur lors de la séance de questions au Gouvernement du Sénat de ce mercredi après-midi, l’élu Les Républicains a fustigé : « Vous venez de signer avec les séparatistes un texte qui vise à inscrire dans la Constitution la reconnaissance en Corse d’une communauté historique, linguistique, culturelle et ayant un lien singulier à sa terre. La République est une et indivisible, c’est le principe fondateur de notre nation ».



En réponse, Gérald Darmanin a rappelé que plusieurs élus Républicains, à l’instar d’Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse, se sont par le passé montrés à plusieurs reprises favorables à une autonomie de la Corse. « En 2017, le Président de la République s’est engagé devant les Français à inscrire la Corse dans la Constitution. Nous avons travaillé pas simplement avec les autonomistes qui, je vous le rappelle, ont gagné trois fois les élections territoriales en Corse, dont la dernière fois à la majorité absolue, mais aussi le président Marcangeli et Valérie Bozzi qui fait partie de votre groupe. Elle a acquiescé sur l’accord que nous avons trouvé sur une écriture constitutionnelle qui ne prévoit ni le peuple corse, ni la coofficialité de la langue, ni le statut de résident », a-t-il également pointé en ajoutant : « Il appartiendra évidemment à l’Assemblée Nationale et au Sénat de se prononcer sur ce document, et s’ils le souhaitent de l’amender. Par ailleurs, ce que prévoit ce texte c’est notamment qu’une loi organique encadre chacune des dispositions qui permet de décentraliser et parfois de définir les normes par la Collectivité de Corse. C’est donc le Sénat qui aura le dernier mot. Il n’y a pas d’opprobre à avoir sur ce sujet ».



Pas convaincu, le sénateur Szpiner a estimé pour sa part que si le texte ne parle effectivement que d’une « communauté historique, linguistique et culturelle », c’est là en réalité « une manière très cagoulée » de reconnaitre le « peuple corse », la « coofficialité de la langue corse » et « le statut de résidence ». « La vérité, c’est que vous venez de déconstruire la République et d’ouvrir la boite de Pandore. D’ailleurs, le président de la région Bretagne l’a tout de suite compris puisqu’il vient d’écrire pour demander un statut particulier. En Alsace et au Pays Basque, on regarde avec impatience ce que vous êtes en train de faire », a-t-il encore sifflé avant de conclure : « Vous êtes en train de capituler devant les séparatistes ».