Autonomie de la Corse : Nazione critique l'accord de Beauvau

A l'occasion d'une conférence ce samedi 16 mars à Aiacciu, le mouvement indépendantiste Nazione a vivement critiqué la "conclusion" du processus de Beauveau, officialisé lundi dernier à Paris avec un accord entre le gouvernement français et les représentants de l'Assemblée de Corse concernant l'autonomie future de l'île. Petru Antone Tomasi, s'adressant aux militants et aux cadres du parti, est revenu sur l'origine de ce processus, déclenché par une mobilisation "populaire, massive et déterminée" consécutive à l'agression mortelle de Yvan Colonna qui avait contraint le ministre de l'Intérieur à annoncer l'ouverture d'un processus devant mener à l'autonomie de la Corse.



Le porte-parole du jeune mouvement a ensuite exprimé la déception de Nazione quant à l'exclusion délibérée de la jeunesse des discussions, "laissant le monopole de la démarche à la représentation institutionnelle". Tomasi a regretté que "la majorité territoriale à la tête des institutions de la Corse ait préféré neutraliser le rapport de force politique" et a critiqué le passage des revendications populaires à la logique des "lignes rouges" imposées par le gouvernement français et avalisées par "la majorité de Gilles Simeoni et ses alliés."



Concernant l'accord finalisé lundi dernier et validé "par les représentants de Femu a Corsica, du PNC, de Core in Fronte et d'une partie de la droite", sans la participation de Nazione, "qui ne l'a pas signé" et le considère "comme une faute politique", Tomasi a souligné que le fait qu'il soit "imposé par Paris", équivaut "à un abandon des droits du peuple corse sur sa terre, après des décennies de lutte nationale et deux années de discussions." Nazione estime que les termes de cet accord excluent toute possibilité "d'une solution politique historique et même la simple reconnaissance d'une autonomie pleine et entière, normale pour de nombreux Européens vivant dans des territoires insulaires." Le mouvement indépendantiste affirme que cet accord "fait obstacle à la reconnaissance des droits nationaux du peuple corse, y compris la protection de la terre, les droits linguistiques et la priorité à l'emploi."



Le parti déplore également l'absence dans l'accord de dispositions telles qu'un statut de résident "réservant l'achat de la terre et de l'immobilier aux résidents, la corsisation des emplois et la protection des entreprises corses contre la concurrence étrangère déloyale". En outre, Nazione constate que la "co-officialité de la langue corse est rendue impossible par le texte qui ne déroge pas à l'article 2 de la Constitution française."