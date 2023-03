Autonomie : Gilles Simeoni propose à l’Assemblée de Corse de voter une délibération sur des points essentiels

Un titre dans la Constitution

L’incertitude pour Gilles Simeoni porte surtout sur le projet de révision constitutionnelle et la majorité des 3/5ème nécessaire à son adoption. « Il faut deux conditions impératives : que nous nous entendions, nous élus de la Corse et ensuite avec le gouvernement, sur un projet de révision constitutionnelle et que ce projet soit voté par les 3/5ème des parlementaires. Ce sont des conditions difficiles à remplir », avoue-t-il. Il réaffirme que le projet doit être construit dans un dialogue interne à la Corse, d’abord entre Nationalistes « quelques soient les difficultés et les désaccords, il est normal de rechercher la convergence entre les membres d’une même famille politique ». Ensuite, avec l’opposition de droite « pour rechercher l’accord chaque fois qu’il est possible », enfin en associant l’ensemble des forces vives tout en rappelant que « dans une démocratie, c’est le suffrage universel qui fixe la règle ». Gilles Simeoni propose aux élus de débattre sur un certain nombre de principes et de les fixer dans une délibération de l’Assemblée de Corse : « d’abord, un titre consacré à la Corse dans la Constitution, c’est la façon la plus forte de consacrer sa spécificité et de la différencier par rapport aux autres statuts. La Nouvelle Calédonie a un titre, la Polynésie a un statut d’autonomie dans le cadre de l’article 74, mais la Corse a une situation différente, elle n’est ni la Martinique, ni la Guyane, elle n’a pas à figurer ni dans l’article 73, ni dans l’article 72 par un alinéa spécifique. Le titre permettra aussi à l’Etat de se garantir contre le risque de contagion ». Au-delà du titre, le président de l’Exécutif souhaite une loi organique.



Pas d’alternative à la réussite

Gilles Simeoni martèle ensuite que « l’autonomie, ce sont aussi les enjeux du quotidien » et s’attache à lever trois inquiétudes. La première sur le transfert de fiscalité qui mettrait fin aux aides de l’Etat, notamment pour les entreprises. « Ce n’est pas vrai ! Dans tous les systèmes autonomistes subsistent des logiques de péréquation ». La deuxième concerne la santé, la sécurité sociale et les retraites : « Nous avons des propositions à faire. Il est impensable pour nous que l’autonomie puisse se traduire par un recul de la garantie et des protections sociales ». La troisième brandit la régression en matière de droits sociaux, de protection de l’environnement et d’urbanisme. « Un changement de majorité parlementaire ou présidentielle en France peut se traduire par une régression de ces droits et protections », fait remarquer le président. « Il ne peut pas y avoir de régression. L’autonomie ne peut être que synonyme d’avancée sociale ». L’autre enjeu, poursuit-il, est la nécessité de renforcer les moyens des communes et intercommunalités et de faire évoluer les périmètres. « Le travail interne est considérable dans un temps bref qui va nous imposer de travailler à une cadence soutenue », avertit-il. « Il faudra aussi prendre notre bâton de pèlerin pour convaincre les députés et sénateurs de nous aider à construire une majorité des 3/5 ». Un chemin qu’il qualifie « d’incertain et complexe », mais, malgré les obstacles, il reste « fondamentalement optimiste parce que c’est le sens de l’histoire et qu’il n’y a pas d’alternative à la réussite. L’alternative, c’est une Corse qui reste dans l’échec, sous la menace de logiques puissantes et prédatrices… qui vont détruire ce que nous sommes. Et je suis sûr que nous allons réussir ».