Auto WRC : le pilote porto-vecchiais Pilouis Loubet en mode crescendo en Estonie

Cette place au pied du podium sarde se situe sur une courbe ascendante en termes de performances pour le pilote du Team Ma Sport. Pour autant Pilouis Loubet sait combien ce rallye d'Estonie est particulier au regard d'un tracé très rapide comprenant un peu plus de 314 kilomètre de tronçons chronométrés répartis en 24 spéciales. Il faudra, par conséquent, être dans le bon tempo tout en étant capable d'aller au bout. Concilier les deux données sera la clé de ce rallye de Croatie pour un Loubet qui serait très heureux de goûter, de nouveau, au top cinq...voire plus si affinités.

Le coup d'envoi sera donné ce jeudi avec le Shakedown matinal de Abisaare (6,23km) qui sera suivi en soirée d'un véritable sprint de l'ES1 longue de seulement 1km660. Cette véloce entrée en matière passée, la journée de vendredi sera nettement plus révélatrice des ambitions des uns et des autres, avec huit spéciales dont la longue du rallye Peipsiaare (24,35km). La journée de samedi comprendra neuf tronçons chronométrés, avant le dénouement du dimanche 17 juillet avec les six ultimes spéciales.

Premiers enseignements dès ce jeudi matin avec le Shakedown avant d'entrer dans le vif du sujet avec ce programme très soutenu.