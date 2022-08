Auto WRC - Rallye de Finlande : Pilouis Loubet s'est fait peur

Dans la spéciale suivante Rapsula, le problème venait de l'absence de grip. Malgré cela le pilote de la Puma obtenait son meilleur classement du rallye avec une 6e place à 25''3 de Rovanpera (9'57''6).

Septième au général et leader dans le Team M Sport, le Porto-Vecchiais faisait preuve de prudence dans Patajoki (13,75 km) où il concédait 21''9 à Rovanpera qui y était le plus rapide. Dans Vekkula (20,65km) Loubet se faisait une deuxième frayeur sur un freinage tant et si bien qu'il devait se contenter de la 9e place à 25''2 d'Ott Tanak (10'12''6).

En tout début d'après-midi, les autos repartaient pour un deuxième tour avec un nouveau passage dans Paijala (ES15). Loubet intégrait pour la première fois du rallye le top cinq. Le pilote de la Ford Puma allait se faire une ultime frayeur dans Rapsula la 16e spéciale où il tapait une pierre. Pas de crevaison mais Loubet était devancé par son partenaire du Team M Sport Gus Greensmith qui se rapprochait dangeureusement de la 7e place du classement général. Le pilote anglais lui passait devant dans Patajoki l'avant dernière spéciale, mais aussi au général en réalisant le 7e temps. Pilouis Loubet pour sa part était 8e.

Cela se répétait pour l'ultime ES du jour (Vekkula). Greensmith était l'auteur du 4e temps à 17''3 de Rovanpera, alors que Loubet 6e lui concédait encore 2''.

Ce soir soir le Porto-Vecchiais se situe en 8e position du général à 3'27 du leader Ott Tanak, et à 4''2 de Greensmith titulaire de la 7e place. Il reste encore quatre spéciales demain.









Rien n'est fait loin de là.