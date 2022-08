Auto WRC Rallye de Finlande : Pilouis Loubet commence bien

Kalle Rovanpera (Toyota) y était le plus rapide en 1'56''1. Pour sa part Pilouis Loubet, au volant de la Ford Puma, auteur de six passages lors de cette matinée, terminait à la 8e place (1'58''5). Au sein du Team M Sport le Porto-Vecchiais n'était devancé que par Graig Breen (1'58'1).



En deuxième partie d'après-midi débutait, sur asphalte, la première spéciale Harju (3,48 km) Loubet réalisait le 7e temps en 2n45''5 à 3''8 du vainqueur Thierry Neuville (Hyundai) . Un chrono identique à celui de Lappi (Toyota) et Solberg (Hyundai).



Demain la première étape compte neuf spéciales pour les équipages qui vont retrouver les pistes, avec la plus longue ES du rallye Lankamaa (21,69 km). Quant à Loubet il semble retrouver de bonnes sensations ainsi que de bonnes marques au sein du Team M Sport.