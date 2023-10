Auto WRC : Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul c'est terminé

GAP le Dimanche 15 Octobre 2023 à 19:29

La mauvaise nouvelle est tombée ce vendredi : après 11 rallyes WRC ensemble cette saison, une sixième place comme meilleur résultat et six sorties de routes, Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul ont décidé de divorcer.