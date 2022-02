Aullène : un incendie parcourt 60 hectares

Pas moins de 5 engins des sapeurs-pompiers, un engin des forestiers-sapeurs; un véhicule de soutien logistique, l'hélicoptère bombardier d'eau du SIS2A, l'hélicoptère gendarmerie et quatre Canadair ont lutté contre les flammes selon le SIS 2A qui appelle à la plus grande prudence pour les prochains jours.

"Une pluviométrie déficitaire, la sécheresse de la végétation et du vent annoncé, font croître très sensiblement le risque d'incendie". (Images aériennes Sapeurs-Pompiers de Corse du Sud)