Augmentation du tarif de l'eau dans le Grand Bastia, "on ne le fait pas de gaîté de cœur"

Le 8 décembre dernier, la régie Acqua Publica, qui gère la distribution et la gestion de l’eau à Bastia ainsi que dans sa communauté d’agglomération, a voté une augmentation des tarifs du m³ pour l’année 2023. L’annonce de cette hausse s'inscrit plus généralement dans un contexte général d’inflation et d’augmentation du coût de la vie. Alors que plusieurs chiffres ont été avancés par différents partis politiques (+25 % pour le mouvement « Un Futur pour Bastia », et +43 % d’après le PCF), le président d’Acqua Publica Pierre Savelli, également maire de Bastia, a démenti ces informations. « La hausse qui a été votée est précisément de 19 %. Concrètement, le m³ d’eau va passer de 4,2 euros à 5 euros. Mais évidemment qu’on ne le fait pas de gaîté de cœur. »



Et alors que certains particuliers ont pu se plaindre de l’augmentation des coûts sur leur facture de 2022, Pierre Savelli nuance, précisant qu’il y a eu « une hausse de 1 centime entre 2021 et 2022. Donc si le prix a augmenté pour les usagers, c’est uniquement lié à leur consommation. » Quoi qu’il en soit, le changement de tarif pour 2023 est réel, et n’a pas manqué de faire réagir Julien Morganti, conseiller municipal de l’opposition, issu du mouvement « Un Futur pour Bastia ». « C’est une hausse d’impôts qui est justifiée par une mauvaise gestion du fonctionnement d’Acqua Publica, pas par une volonté de hausse du service public. Il y a les problèmes de rendement, les problèmes de fuites… Quand on sait que l’eau est une ressource plus que jamais rare, c’est dramatique. L’argent public est dépensé sans augmenter la qualité de vie des administrés. »